1947 trat Georg Market der Freiwilligen Feuerwehr in Moosbürg bei. Er engagierte sich sofort als Maschinist für Tragkraftspritzen und hält dem Verein bis heute die Treue.

Ehrungen und Preisträger Das Feuerwehrehrenkreuz in Silber für 25 Jahre aktiven Dienst erhielten Ronny Preßl und Klaus Heimann. Für 20 Jahre Engagement wurde Tobias Kloppmann ausgezeichnet, für 10 Jahre Christian Schieder, Andre Benker und Sebastian Teichmann. Für 30 Jahre Vereinszugehörigkeit: Markus Hanauer. Neu aufgenommen in die Freiwillige Feuerwehr Weiden wurden an diesem Abend Patrik Schmidhammer und Marcel Meier. Sachpreise erhielten bei einer Verlosung die eifrigsten Teilnehmer an Einsätzen und Schulungen. Die Freiplätze im Feuerwehrerholungsheim Bayerisch Gmain zog Glücksfee Anna Lehner für die Kameraden Lukas Przetak und Volker Hagn. (rdo)

Das nahm die Freiwillige Feuerwehr Weiden zum Anlass, Georg Market für sein außergewöhnliches Engagement zu danken. Bei unzähligen Einsätzen und Sicherheitswachen stand er seinen Mann und er wirkte auch bei den legendären Feuerwehrbällen im Josefshaus mit. Dafür dankte die Wehrführung mit Ehrenurkunde, Zinnteller und einem Blumenstock.Da Vorsitzender Peter Stahl durch Aufgaben für die FFW-Bezirksjugend an diesem Abend gebunden war, wurde er von seinem Stellvertreter Jürgen Langner vertreten. Langner berichtete, dass die Stadt für einen neuen Einsatzleitstellenwagen im Etat 210 000 Euro bereitgestellt habe. Die Auftragsvergabe für die neue Drehleiter im Wert von 770 000 Euro stehe bevor. Hierfür dankte er dem Stadtrat. Polizeidirektor Klaus Müller, ILS-Leiter Herbert Putzer und dem THW dankte Langner für die gute Zusammenarbeit. Für 45 Jahre vorbildliche Kooperation im Rettungsdienst überreichte er an BRK-Direktor Franz Rath, der zum Jahresende in den Ruhestand geht, eine Feuerwehr-Uhr.Die Übernahme in den aktiven Dienst und die Beförderung zum Feuerwehrmann bzw. -frau erfolgte durch Stadtbrandrat Richard Schieder nach erfolgreicher Ausbildung für Moritz Langner, Guiseppe Mandolfo, Elvira Niedergaus, Corinna Preßl, Angelika Vinitsky, Simon Weißmeier und Michael Zielbauer. In Vertretung des Oberbürgermeisters dankte Stadtrat Karl-Heinz Schell für die Einsatzbereitschaft der Wehrmänner zum Wohle der Bürger.Marco Langner aus Lanz gestaltete die Feier musikalisch. Auch der Nikolaus lobte die Einsatzfreude der Feuerwehrler. Kurios war eine Tierrettung, der ein Baum zum Opfer fiel. Weil die Katze nicht folgte, kam die Motorsäge zum Einsatz. Stadtbrandinspektor Ludwig Grasser erzählte von einer Hausdurchsuchung, bei der die Polizei einen Straftäter hinter einem Holzstoß auf dem Nachbargrundstück stellte.