Die Freude ist ihm ins Gesicht geschrieben: Drei junge Mitglieder nimmt Vorsitzender Heinz Sauerhammer in die FFW Frauenricht auf. "Ein Schub, den wir brauchen", sagt Sauerhammer. Gleichzeitig kündigt er sein letztes Jahr als Vorsitzender der Ortsteilwehr an.

23 Einsätze 2017

Lob für Zuverlässigkeit

Anschaffungen für die Feuerwehr sind nie überzogen. Karl-Heinz Schell, Verbindungsstadtrat

Heinz Sauerhammer möchte aus gesundheitlichen Gründen kürzertreten und wird sich deshalb im nächsten Jahr nicht mehr zur Wahl stellen. Dankender Beifall brandete spontan für seine bisherige Tätigkeit auf.Am Dreikönigstag fand die Jahreshauptversammlung "Beim Durber" statt. Feuerwehrfest, Fischessen und Nikolausfeier kamen gut an, hieß es im Rückblick. Begleitet wurden Fahrzeugweihen in Mantel und Oberwildenau. Erfreulich verlief die Renovierung des "Dreschstodls" mit Sanierung des Einstellraumes für Gerätschaften. Die Arbeiten seien in guter Kooperation mit den Eigentümern erfolgt, wobei die Feuerwehrmänner viel Eigenleistung einbrachten.Sauerhammer dankte Stadt und Wehrführung für die Unterstützung. Ein besonderes Lob galt den dienstbereiten Einsatzkräften, der Vorstandschaft und den Unterstützern. Acht Kameraden erhielten jeweils eine Flasche Sekt für vorbildlichen Übungsbesuch. Der Verein zählt 90 Mitglieder, davon 33 Aktive, was einen Zuwachs von 2 bedeutet.2017 zählte Kommandant Roland Weismeier 23 Einsätze (+1 im Vergleich zum Vorjahr), darunter sechs Brände mit einem kleineren Waldbrand, zwei Wohungsbrände und der Brand im WC der Pestalozzi-Mittelschule, bei dem das Eingreifen nicht mehr nötig war. 15 technische Hilfeleistung spielten sich nahe der Autobahn ab, bei Unfällen und zur Beseitigung von Ölspuren. Eine Personenrettung erfolgte mit der Drehleiter aus einem oberen Stockwerk. Zwei umgestürzte Fichten unterbrachen die Telefonleitung zu einer Gaststätte am Flugplatz Latsch. Von Ausgaben für die Auffrischung der Vereinsfahne, Arbeitsmaterial, Renovierung des Innenausbaus im "Dreschstodl", für Bedarfsmaterial und Feste berichtete Kassier Karl-Heinz Kloppmann.Für 40 Jahre aktiven Dienst erhielt Rudolf Kummer das Feuerwehrehrenzeichen in Gold. Für 30 Jahre aktiven Dienst ging die Auszeichnung an Engelbert Wiesent und für 20 Jahre an Tobias Kloppmann und Stefan Kummer. Befördert zum Oberfeuerwehrmann wurde Felix Lauterbach, zum Hauptfeuerwehrmann Jürgen Fenk und zum Löschmeister Thorsten Kloppmann. Neu aufgenommen zur Ausbildung wurden Jakob Schwemmer, Johannes Kick und Sebastian Prölß. Als neu ausgebildeter Gruppenführer folgt Thorsten Kloppmann auf Ernst Gallersdörfer, der nach 43 Jahren aus dem aktiven Dienst ausschied. Einen Präsentkorb gab es auch für Feuerwehrmann Fritz Pschierer, der nach 46 Jahren aktivem Dienst ausschied.Stadtbrandrat Richard Schieder verwies auf die Anschaffung einer neuen Drehleiter für die Hauptfeuerwache. Er lobte die Zuverlässigkeit und Zusammenarbeit mit den Feuerwehrkameraden aus Frauenricht bei Einsätzen und Übungen. Für die Stadtteilfeuerwehr sei im Jahr 2019 die Anschaffung neuer Schutzanzüge eingeplant, berichtete Schieder.Die Grüße des Oberbürgermeisters überbrachte Verbindungsstadtrat Karl-Heinz Schell. Anschaffungen für die Feuerwehr seien nie überzogen an, meinte er. Die Wehrmänner wurden die Ausrüstung pfleglich behandeln, so dass die ausgegebenen Gelder gut angelegt seien. Schell dankte auch im Namen seiner Stadtratskollegen für die zugunsten des Gemeinwohls geopferte Freizeit. Auf Anregung von Georg Erl wird die versicherungstechnische Absicherung von Feuerwehrkräften im Schadensfall in einer gesonderten Versammlung ausführlich betrachtet.