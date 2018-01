Künstler halten mit ihren Werken den Menschen oft einen Spiegel vor Augen. Umweltschützer machen dies ebenfalls, nur mit anderen Mitteln. Somit liegt es nahe, dass sich beide zusammentun.

Der Kunstverein Weiden lädt gemeinsam mit Greenpeace Weiden zur Filmreihe 2018 "Für eine bessere Welt" ein. "Kunst ist nicht nur ein Schaugenuss, sondern hat viele Verbindungen zum gesellschaftspolitischen Bereich", sagte Wolfgang Herzer vom Kunstverein Weiden bei der Präsentation des neuen Filmprogramms. Deswegen soll ab sofort das Thema Umweltschutz einen festen Platz in den Räumen des Kunstvereins bekommen."Greenpeace und der Kunstverein ergänzen sich gegenseitig sehr gut, denn beide spüren den Atem des alternativen Denkens", erläuterte Herzer. Dass mit der neuen Filmreihe die Menschen für den Gedanken des Umweltschutzes gewonnen werden sollen, betonte auch Franz Zielinski von Greenpeace Weiden. Er hat zusammen mit den anderen Greenpeace-Mitgliedern die Filmreihe organisiert. Sechs Dokumentarfilme werden in den nächsten Wochen gezeigt. Jeder befasst sich in einer eigenen Art und Weise mit dem Thema Umweltschutz. Auch erfolgreiche Aktionen von Umweltschützern werden präsentiert.Bereits am Freitag, 12. Januar, beginnt die Filmreihe mit dem Dokumentarfilm "Climate Crimes". Dabei geht es laut Veranstaltungsprogramm um "Tatorte der grünen Energien mit erschreckendem Ergebnis". Atemberaubende Landschaften würden nicht vom Klimawandel, sondern von dem, was unter dem Namen Klimaschutz passiere, bedroht, erklärten die Veranstalter. Der Film "Chasing Ice" am 26. Januar zeigt den Meinungswandel eines Skeptikers, der die Gefahren des Weltklimawandels zunächst bezweifelt. Nach einer Arktis-Expedition und dort gefertigten Zeitrafferaufnahmen stellt der ehemalige Zyniker James Balog fest: "Der Klimawandel lässt sich nicht mehr schönreden."Orginaldokumentationen und neueste Forschungsergebnisse über die Reaktorkatastrophe in Tschernobyl einschließlich Erinnerungen von Michail Gorbatschow und anderen Zeitzeugen werden am 9. Februar im Film "Tschernobyl!" dargestellt. Am 23. Februar geht es unter dem Titel "Spaltprozesse" um alle Vorgänge um die geplante WAA in Wackersdorf, die auch zu Spaltprozessen in Familien der Region führten. "Rumänien + der Zug aus Transilvanien" heißt der Film am 9. März. Er befasst sich mit noch erhaltenen Urlandschaften des Donaudeltas und in Siebenbürgen. Berichtet wird auch über die von Greenpeace im Jahre 1992 aufgedeckte Verschiebung von Altpestiziden aus Deutschland nach Rumänien. Ein besonderes Rahmenprogramm zu diesem Termin wird derzeit vorbereitet.Den Abschluss bildet am 23. März der US-amerikanische Dokumentarfilm "Before the Flood". Er feierte erst vor gut einem Jahr Premiere beim Filmfestival von Toronto. Schauspieler Leonardo DiCaprio spricht mit Politikern wie Bill Clinton oder Barack Obama sowie mit Papst Franziskus über die Folgen des Klimawandels. Alle Veranstaltungen beginnen jeweils freitagabends um 20 Uhr in den Räumen des Kunstvereins Weiden, Ledererstraße 6. Im Anschluss an die Filme sind Diskussion vorgesehen. "Der Eintritt ist frei und Getränke ermöglichen eine Wohnzimmeratmosphäre", betonen die Veranstalter.___Weitere Informationen: