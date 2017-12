Erfolgreiche Unternehmen sind immer von ihren Mitarbeitern abhängig. Das weiß auch Juniorchef Christian Seltmann. Deshalb betont er bei der Seltmann-Jubilarehrung vor allem, wie wichtig das Miteinander ist.

Die geehrten Mitarbeiter 25 Jahre sind dabei: Erhard Birner, Ilona Glodek, Alexander Hermann, Marina Hermann, Ferruh Kara, Thomas Schmid, Markus Schultes und Gülsün Ulus.



Für 40 Jahre wurden geehrt: Cornelia Burak, Gisela Diehl, Petra Gradl, Roswitha Grünauer, Jürgen Günther, Marina Hasenfürter, Lucia Kiesler, Gunda König, Wolfgang Koppmann, Inge Müller und Jutta Trastl.



Seit 49 Jahren arbeitet Angelika Hammerl bei Seltmann. (tsa)

Bei der Feierstunde im Musterzimmer des Betriebs ehrte Christian Seltmann 20 Mitarbeiter. "In der heutigen Zeit ist es besonders, wenn man für so viele Arbeitsjahre in einem Betrieb geehrt werden kann", sagte Seltmann. 12 Mitarbeiter seien sogar 40 Jahre und mehr im Unternehmen. "Sie arbeiten ihr ganzes Arbeitsleben hier." Für den Familienbetrieb sei das Miteinander von Angestellten und Unternehmern die Basis des Erfolgs.Seltmann betonte, dass nur mit Hilfe der Mitarbeiter beispielsweise das Werk in Erbendorf zu einer der modernsten Porzellanfabriken in Europa aufgebaut werden konnte. Der Betrieb sorge immer für seine Angestellten: So verbesserte Seltmann die Porzellanherstellung von schwerer Handarbeit zur High-Tech-Produktion. Das Unternehmen habe die Arbeitsschritte zur Entlastung der Mitarbeiter weiterentwickelt. Durch die gute Zusammenarbeit von Belegschaft, Betriebsrat und Geschäftsleitung habe die Firma die Qualität der Produkte den Anforderungen der Kunden anpassen und Neuheiten schaffen können, die gut ankämen. "Ich hoffe, dass das Miteinander so bleibt", sagte der Juniorchef.Seit 1910 gibt es das Porzellan. Und Seltmann junior zeigte sich stolz auf die Marke Seltmann Weiden. "Nur mit unserer Fertigung 'Made in Germany' können wir unsere breite Produktpalette anbieten. Die reicht vom Gebrauchsgeschirr über Tisch- und Tafelkultur bis zum handgefertigten Manufakturporzellan." Um weiterhin allen Kundenwünschen gerecht zu werden, will sich das Unternehmen stetig weiterentwickeln. Und dabei baut Christian Seltmann junior auf seine Mitarbeiter: "Nur ihre langjährige Erfahrung in Theorie und Praxis macht das möglich." Der Chef betonte, dass vor allem die Jubilare dafür sorgen, dass in dem Betrieb alles bestens läuft. "Die Qualität des Porzellans bleibt von den Mitarbeitern abgängig, denn deren Gefühl für das Material begleitet die High-Tech-Produktion." Auch für die Zukunft sieht Seltmann das Unternehmen gut aufgestellt: "Angst vor Innovationen hat keiner unserer Mitarbeiter."