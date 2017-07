Firmung für 47 junge Leute in Herz-Jesu-Kirche

(zpe) "Jeder Mensch ist wertvoller als alles Gold der Welt": Das verkündete Weihbischof Reinhard Pappenberger bei der Firmung in der Herz-Jesu-Kirche. Der Oberhirte bezog sich mit dieser Botschaft auf ein Werbeplakat am Naabwiesenparkplatz, auf dem ein ähnlicher Spruch zu lesen ist. Pappenberger spendete 47 Firmlingen aus den Pfarreiengemeinschaften Herz Jesu und St. Johannes sowie Rothenstadt und Etzenricht das Heilige Sakrament. Durch die noch von den Eltern veranlasste Taufe stehe jeder Firmling längst unter dem Schutz Gottes. Dieser Schutz sei jetzt vergoldet. Der Festgottesdienst fand statt in Konzelebration mit Stadtpfarrer Gerhard Pausch, Pfarrvikar Andreas Reber, Stadtpfarrer Heribert Englhard, Ruhestandsgeistlichem Franz Winklmann, Monsignore Andreas Uschold und Diakon Anton Feil. Begleitet wurden die Firmlinge von ihren Firmpaten und den Gemeindereferentinnen Claudia Stock und Doris Schmidt. Bild: zpe