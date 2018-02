Flotte Tänze am Parkett der 16. ADAC-Oldie-Night

Ein absoluter Renner war die ADAC-Oldie-Night: Ausverkauft war die Ü-40-Party beim "Durber" in Frauenricht auch in diesem Jahr. In Anzug und Abendrobe legten die Besucher ab 18 Uhr flotte Tänze aufs Parkett. DJ Tobi spielte nicht nur Foxtrott oder Walzer, sondern überraschte mit Boarischem und Englischem Walzer oder Lambada. Zum 16. Mal legte Tobias Ach heiße Scheiben aus den Charts und viel Tanzmusik auf. Präsident Karlheinz Ach begrüßte den Oldtimer-Stammtisch, den ADAC-Stammtisch "Rote Socken" und die Reitergruppe. Mit Schmankerln aus der Küche war auch für das leibliche Wohl gesorgt.