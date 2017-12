Beschwingt und besinnlich: 14 Schüler der Franz-Grothe-Schule können beides. Bei freiem Eintritt boten sie ein adventliches Musikprogramm im großen Saal des Maria-Seltmann-Hauses.

Zehn Kinder vom AK Asyl durften Susanne Meichner, Leiterin des Maria-Seltmann-Hauses, und Musikschulleiterin Luise Janhsen als Gäste zum Zuhören begrüßen, gekommen war auch Stadtrat Alois Schinabeck. Viel Applaus gab es für die jungen Künstler: Jasmin Ulbricht am Klavier spielte die Sonate in G-Dur von L. Köhler. "Wir sagen euch an, den ersten Advent", spielten Rosalie Schärtl und Charlotte Baumgärtel und fügten ein Nikolauslied an.Unterstützt von Lehrerin Soojung Cho am Klavier spielte Valentina Saracino ein Menuett von Johann Sebatian Bach, Era Ajazaj auf der Violine fügte das zweite Menuett hinzu. Vierhändig trugen Niklas Neulinger und Lehrer Franz Nestler ein russisches Volkslied vor. Weihnachtslieder präsentierte Vivien Grastat (Blockflöte) zusammen mit Bruder Vincent (Klavier). Roman Weiß (Akkordeon) trug "Oh, du Fröhliche" und "Süßer die Glocken" vor. Agnes Schmauß glänzte mit Lehrer Wolfgang Charanza vierhändig am Klavier. Georg Slenczak (Bratsche) wurde beim Notturno II op. 186 begleitet von Lehrer Franz Nesler (Klavier). Moritz Glade (Klavier) spielte mit Vivien Grastat (Blockflöte). Simon Hartmannsgruber gab "Leise rieselt der Schnee" und "Kling Glöckchen" zum Besten. Mit Moll-Akkorden von Timo Rausch (Klavier) klang der Abend aus.