Wegen der derzeitigen Wetterlage und der damit bestehenden großen Waldbrandgefahr hat die Regierung mit dem Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, Regensburg, Außenstelle Pielenhofen, für Samstag und Sonntag, 5. und 6. Mai, die Waldbrandbeobachtung aus der Luft besonders gefährdeter Gebiete in der Oberpfalz wie folgt angeordnet (betroffene Flugroute: Mitte):

Stützpunkt Schmidgaden

Flugroute Oberpfalz-Mitte:

Stützpunkt Regenstauf – Oberhub

Flugroute Oberpfalz-West:

Stützpunkt Weiden-Latsch

Flugroute Oberpfalz-Nord:

Stützpunkt Cham-Janahof

Flugroute Oberpfalz-Ost:

Flugzeiten: ca. 13.00 Uhr bis 14.00 Uhr und ca. 18.00 Uhr – 19.00 UhrFlugplatz Schmidgaden – Wolfsbach – Hausen – Illschwang – Kleinfalz – Irlbach – Weiherhammer – Oberviechtach – Rötz – Bruck i.d.OPf. – Klardorf – Neukirchen –Flugplatz SchmidgadenFlugzeiten an beiden Tagen: ca. 13.00 Uhr bis 14.00 Uhr und ca. 18.00 Uhr bis  19.00 UhrFlugplatz Regenstauf (Oberhub) – Parsberg – Dietkirchen – Pettenhofen –  Neumarkt i.d.OPf. - Berching – Dietfurt – Riedenburg – Kelheim – Bad Abbach – Obertraubling - Flugplatz RegenstaufFlugzeiten an beiden Tagen: ca. 13.00 Uhr bis 14.00 Uhr und ca. 18.00 Uhr bis  19.00 UhrStart: Flugplatz Weiden-Latsch – Moosbach – Plößberg – Rosall – Wernersreuth – Kemnath – Pressath – Flugplatz Weiden-LatschFlugzeiten an beiden Tagen: ca. 13.00 Uhr bis 14.00 Uhr und ca. 18.00 Uhr bis  19.00 UhrFlugplatz Cham-Janahof – Nittenau – Maxhütte-Haidhof – bis A 93 – Scheuchenberg (Wörth a.d. Donau) – Falkenstein – Bad Kötzting – Kaitersberg – Lam – Furth im Wald – Cham – Janahof (Landung)Das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten bittet die Bevölkerung, in Waldgebieten äußerst vorsichtig zu sein und keinesfalls mit offenem Feuer zu hantieren oder zu rauchen.