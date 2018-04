Das Festwochenende mit sommerlichen Temperaturen macht sich auch im Polizeibericht bemerkbar. Eine Schülerin (13) aus Weiden musste vom Frühlingsfest mit Verdacht auf eine Alkoholvergiftung in die Kinderklinik eingeliefert werden. Sie hatte nach Informationen der Polizei zu viel Jägermeister getrunken. Ein Alkotest war aufgrund des Zustands des Mädchens nicht möglich. Die Mutter wurde verständigt.

Zwei junge Männer waren am Freitag gemeinsam zum Frühlingsfest geradelt. Sie ketteten die Räder aneinander. Da einer der Burschen das Fest früher verließ, blieb das Fahrrad des Freundes kurzzeitig unverschlossen zurück. Als auch dieser nach Hause wollte, war der fahrbare Untersatz weg. Es handelt sich um ein weiß-grünes Fahrrad der Marke Whisle, Zeitwert 500 Euro.Im Festzelt kam es am Freitagabend gegen 23 Uhr zu einer Rangelei zwischen mehreren Besuchern. Eine 16-Jährige, die nach eigenen Angaben schlichten wollte, bekam eine Ohrfeige ins Gesicht verpasst. Der Übeltäter konnte im Gewühl unerkannt verschwinden. Die Geschädigte erlitt eine leichte Schädelprellung und wurde durch Rettungssanitäter ambulant behandelt.Ihre Räusche müssen zwei Fahrradfahrer am Samstagmorgen woanders "zusammengebracht" haben: Ein 23-Jähriger wurde gegen 4.25 Uhr in der Sedanstraße, ein 24-Jähriger gegen 5.18 Uhr in der Prinz-Ludwig-Straße kontrolliert. Beide hatten 1,6 Promille. Die Polizei unterband nach der Blutentnahme die Weiterfahrt, die beiden Weidener erwarten Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.Ein Alkotest war bei einem 56-Jährigen gar nicht mehr möglich, der am Samstagnachmittag in der Grünanlage am Rotkreuzplatz lag. Er war umgefallen und kam von selbst nicht mehr hoch. Die Polizei nahm ihn mit zur Wache, wo er in einer Zelle seinen Rausch ausschlafen durfte. Als er am Abend entlassen werden sollte, bat der Gast, noch etwas liegen bleiben zu dürfen. Die Polizei gewährte ihm noch zwei weitere Stunden über die vom Amtsrichter genehmigte Gewahrsamszeit hinaus. Für die Kosten der Übernachtung muss er ohnehin aufkommen.Ein Monat Fahrverbot und ein Bußgeld von 500 Euro drohen einem Autofahrer (23) aus dem Landkreis Neustadt/WN, den die Polizei bei einer Verkehrskontrolle am Freitag gegen 23.30 Uhr überprüfte. Ein Alkotest ergab 0,82 Promille, ein weiterer gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest bei der Polizeidienststelle 0,84 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt.Die Polizei wurde am Wochenende zudem zu zwei Kneipenschlägereien gerufen. Am Sonntag kurz nach Mitternacht war ein Pärchen vor einer Kneipe in der Altstadt in einen lautstarken Streit geraten. Ein Dritter (30) wollte schlichten und fing sich einen Schlag ins Gesicht ein. Das gleich widerfuhr zwei weiteren Männern, die sich ebenfalls als "Mediatoren" versucht hatten.Am Sonntag in den frühen Morgenstunden kam es zu einer Auseinandersetzung vor einer Diskothek. Dabei soll laut Polizei ein 25-Jähriger von mindestens vier anderen Männern geschlagen und leicht verletzt worden sein. Die Polizei spricht auch hier von einer "Beziehungskiste" als Auslöser.