Geballte chirurgische und internistische Kompetenz versammelt sich in der Max-Reger-Halle. Bei einer Fortbildung über "Aktuelle Gastroenterologie" steht ein oft vernachlässigtes Organ im Mittelpunkt: die Speiseröhre.

Zwei Chefärzte des Klinikums Weiden konnten nicht nur viele teilnehmende Ärzte, sondern auch zwei angesehene Experten aus Münster und München begrüßen. Prof. Dr. Frank Kullmann, Chefarzt der Medizinischen Klinik I am Klinikum Weiden, ging auf die vielfältigen Krankheitsbilder des Ösophagus (Speiseröhre) ein. Dafür konnten mit Prof. Dr. Monther Bajbouj (Rotkreuzklinikum München) und Prof. Dr. Daniel Palmes (Universitätsklinikum Münster) zwei Fachleute als Referenten gewonnen werden.Im ersten Vortrag brachte Palmes, Facharzt für Chirurgie und Leiter der chirurgischen Arbeitsgruppe Ösophagus am Universitätsklinikum Münster, den Zuhörern die aktuellen Aspekte der chirugischen Behandlung des Ösophaguskarzinoms (Speiseröhrenkrebs) nahe. Über die Jahre hat sich gezeigt, dass ein interdisziplinäres Vorgehen (Strahlentherapeut, Onkologe, Gastroenterologe, Chirurg, Radiologe) in der Behandlung von Patienten mit Ösophaguskarzinom zu einem deutlich verlängerten Überleben führt. Die Operation selbst ist ein gutes Beispiel für Hochleistungschirurgie, welche aber auch ein hohes Risiko für postoperative Komplikationen in sich birgt. In diesem Fall ist dann wieder die Interdisziplinarität gefordert, wie sie auch im Klinikum täglich gelebt werde.Prof. Bajbouj, Chefarzt der Inneren Medizin II am Rotkreuzklinik München, beleuchtete in seinem Vortrag die Dysphagie als klassisches Leitsymptom, welches Ärzte vieler Fachrichtungen beschäftigen könne. Die Ursachen von Schluckstörungen könnten sehr vielfältig sein. Dementsprechend komplex und schwierig gestalte sich häufig die Diagnostik und Therapie. Die Folge sei auch hier ein hoher Stellenwert von interdisziplinärer Beratung über Ursachen und Therapie. Besonders intensiv ging Prof. Dr. Bajhouj auf die sogenannte eosinophile Ösophagitis ein. Diese ist eine immunvermittelte Entzündung des Ösophagus und wird auch als "Asthma der Speiseröhre" bezeichnetNach den beiden Vorträgen moderierten Prof. Dr. Karl-Heinz Dietl, Chefarzt der Allgemein-, Thorax- und Visceralchirurgie am Klinikum Weiden, sowie Prof. Dr. Frank Kullmann, Chefarzt der Medizinischen Klinik I, die Fragerunde der Teilnehmer.