Im Plenarsaal des Bundestags würde Bundestagsabgeordneter Ulrich Lechte von den Liberalen am liebsten eine Kakteenplantage in Richtung AfD züchten, sagte er bei der Eröffnung seines neuen Bürgerbüros in Weiden, das von Christoph Skutella geleitet wird. Das Ziel müsse sein, wenigstens bei den Wahlen in Bayern im Oktober den Rechtspopulismus unter die Zweistelligkeit zu drücken. Damit der nicht mit billigen Tricks und Propaganda weiter um sich greife.

In Richtung Gisela Helgath von den Grünen sagte der FDP-Bundestagsabgeordnete: "Ich glaube, dass wir spätestens in drei Jahren doch noch miteinander das Vergnügen haben werden." Auch Stadtrat Reinhold Wildenauer gab sich optimistisch und setzte auf liberalen Zuwachs im nächsten Stadtrat. Die Verlagerung des FDP-Büros von der Hutergasse jetzt in die Obere Bachgasse mache ja schon deutlich, dass sich die Partei unaufhaltsam in Richtung Rathaus bewege, so Wildenauer.Rainer Sindersberger von den Freien Wählern betonte die gute Zusammenarbeit mit der FDP. "Man muss schon aufpassen, neben wem man sitzt." Pfarrer Hans-Martin Meuß setzte sich mit den Parteifarben der FDP auseinander. Blau sei die Farbe des Himmels, Rot die des Heiligen Geistes und Gelb die von Sonne, Licht und Kraft. Dazu schenkte er dem Büro ein Kreuz aus El Salvador. Den katholischen Segen spendete Pfarrvikar Josef Matys von St. Josef.