Die städtische Musikschule feiert bei bestem Wetter eine Open-Air-Party im Schulhof. Der Elternbeirat bewirtet die Gäste. Mit einem fünfstündigen Programm zeigen Lehrer und Schüler ihre musikalische Bandbreite.

Den Startschuss gab die Latin-Band "Q-Bar" mit ihrem unverwechselbaren Santana-Sound. Die zweite Vorsitzende des Elternbeirats, Birgit Megges, dankte mit einem Präsent Band-Leader Thomas Stock sowie Klavierlehrerin Margit Sollfrank für ihre pädagogische Arbeit. Beide verlassen die Franz-Grothe-Schule zum Ende des Schuljahres.Im weiteren Programm wurde es dann beim Vortrag von Katharina Willax und Nele Schumann mit ihren Violinen etwas ruhiger. Die Pianisten Jennifer Scherebak, Jakob Fritz und Jonas Frenzel stellten mit Piazolla-Tangos, dem schleichenden "Pink Panther" und "The River flows in you" ihr solistisches Können unter Beweis. Samuel Merold improvisierte sehr ansprechend über Jazz-Themen auf seiner Geige. Ohne Musik - dafür mit sehr viel Humor - trat die Schauspielgruppe (bekannt durch die Märchenaufführungen bei den Kinderkonzerten des Sinfonieorchesters) mit einem Improvisationstheater zum Thema "Fahrt zur Musikschulparty" auf. Das Consortium Saltarello Salicense entführte das Publikum in mittelalterlichen Gewändern in die Zeit der Renaissance. Mit Ausschnitten aus dem Musical "Die Schöne und das Biest" setzte sich das Gesangsensemble in seiner generationenübergreifenden Besetzung stimmgewaltig in Szene.Der Fachbereich Blockflöte präsentierte sich mit dem Mittelstufen-Ensemble sowie in einer Besetzung mit drei jungen Harfen-Spielerinnen. Ihren ersten Solo-Auftritt mit der Trompete meisterten die erst sechs und sieben Jahre alten Hanna Tretter und Leonhard Gollwitzer schon sehr gekonnt. Mit Dvoraks "Humoreske" zeigt das Streichquartett durch sein professionelles Zusammenspiel das hohe Niveau der Musikschule. In den Besetzungen Trio, Quartett und Quintett animierten die Holzbläser mit ihrem Repertoire von Klezmer über Filmmusik und Pop-Songs das Publikum zum Mitsummen.Den Schlusspunkt setzten das Querflöten-Sextett und das Ensemble "The Happy Disharmonists", die durch ihre lateinamerikanischen Tänze die Gäste mit einem sommerlichen Feeling verabschiedeten.