"A wenig a Tristesse, a wenig a Schmäh, oba ane Kultur": In seinem Roman zeichnet Franz Spichtinger ein Sittengemälde in der österreichisch-ungarischen Donaumonarchie. Seine Lesung wird zum Erlebnis.

(zpe) Eine aufmerksame Zuhörerschaft erfreute sich an den teilweise in böhmischem und österreichischem Dialekt stimmungsvoll vorgetragenen Texten: "Der böhmische Herr Ferdinand" stand auf der Wunschliste der KAB-Senioren im Weidener Osten. Im Pfarrheim las Spichtinger aus dem Roman und malte dabei viele böhmisch-österreichische Stimmungsbilder. Vorsitzende Christa Burzer hatte zu dieser charmanten und sprachlich facettenreichen Lesung eingeladen.Die morbid-charmante Historie der österreichisch-ungarischen Donaumonarchie bildet den zeitlichen Hintergrund des Buches. Vor allem das anmutige Prachatitz im böhmischen Wald, das österreichische Sankt Pölten und das feudale, ungezwungene Wien mit seiner extravaganten Lebensart, daneben aber auch die böhmische Perle Prag an der Moldau, sind Stationen dieses an Metaphern und literarischen Miniaturen reichen Romans.Ferdinand Polschitz, den sie im böhmischen Prachatitz respektvoll den "böhmischen Herrn Ferdinand" nennen, ist die zentrale Figur dieser Erzählung. Insbesondere Anna Anzengruber, ein Wiener Gewächs aus dem "Mödlinger Pflanzgarten", aber auch die "Ludmillabaronin", junge Witwe des verstorbenen Rittmeisters von Wesowitz, geben der Erzählung ihren besonderen Reiz.Franz Spichtinger stellt den dörflichen Charme von Nebahovy mit seinen unverfälschten Charakteren dar. Er lässt teilhaben an einem geziemenden Gespräch zwischen dem Herrn Bischof von Sankt Pölten, "der ein höchst honoriger Hüter der Gläubigen seiner Bistumskirche, ein echter Diener Christi und frommer Sachwalter" war, und seinem Generalvikar. Akkordeonvirtuose Günter Schmid begleitete die literarischen Stimmungsbilder und erwies sich als Kenner und erstaunlicher Interpret tschechischer Musik. Die Senioren waren begeistert dankten mit Applaus für den kurzweiligen Vortrag.