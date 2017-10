Ob der Hund am Ende ein Leckerli bekommen hat? Streicheleinheiten von Frauchen? Eher unwahrscheinlich, vermutet Mario Schieder von der Weidener Polizei im jüngsten Pressebericht. Schließlich war es der Vierbeiner, der die Frau am Sonntag spätnachmittag an die Gesetzeshüter verpfiffen hat.

Gegen 17 Uhr schlugen besorgte Anwohner Alarm: In einem Waldstück bei Frauenricht belle ein aggressiver Hund, teilten sie den Beamten mit. Als die Streife dort eintraf, fanden sie neben dem Hund auch die Frau vor - "in einer äußerst misslichen Lage", wie Schieder schreibt.Die 45-jährige Autofahrerin war eigentlich nur auf Durchreise, von ihrer Heimat in Brandenburg in Richtung Süden. Sie kam eben bis Frauenricht, wo ihr Wagen im Straßengraben landete. Als die Polizisten den Einsatzort erreichten, versuchte die Fahrerin gerade, ihren Pkw zurück auf Kurs zu bringen. Die Beamten sprachen sie an - und "bemerkten umgehend, dass die Dame unter Alkoholeinfluss stand", heißt es im Polizeibericht. Der Atem-Test ergab einen Wert von knapp 3,4 Promille. "Das dürfte auch der Grund für das Abkommen von der Straße und Versenken im Straßengraben gewesen sein."Zunächst ging's zur Blutentnahme auf die Wache. Die Polizisten kümmerten sich derweil um den Hund. Das Auto stellten sie sicher. Danach erhielt Frauchen ihren Bello zurück. Die Beamten brachten beide zum Ausschlafen in ein Hotel. In Sachen Belohnung dürfte der Vierbeiner dort leer ausgegangen sein, glaubt Polizeihauptmeister Schieder - "hatte er doch Frauchen um den Führerschein gebracht ..."