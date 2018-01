Pfarrer Markus Schmid informiert bei der Jahreshauptversammlung des Frauenbundes über eine Taizé-Fahrt für Jugendliche und Erwachsene über Christi Himmelfahrt. Auch die Damen sind willkommen, in den berühmten Wallfahrtsort zu reisen.

Der Frauenbund St. Josef blickte am Donnerstagabend im Pfarrheim auf ein ereignisreiches Jahr zurück. Gleichzeitig wurde die neue Satzung vorgestellt, die dem Frauenbund künftig ermöglicht, bis zu drei gleichwertige Vorsitzende zu ernennen und gleichzeitig auch die Zahl der Beisitzer zu erhöhen.Als neue Stellvertreterin wurde Sabine Kräckl gewählt. Der Vorstand ist nunmehr mit Schriftführerin Michaela Ploß und Schatzmeisterin Bettina Östreicher wieder komplett. Wie Vorsitzende Alexandra Lukas in ihrem Rechenschaftsbericht erklärte, habe sich in den letzten zwölf Monaten einiges ereignet. Bereits im Februar habe die Veranstaltungsreihe mit dem Vortrag "Kunststoffe - Segen oder Fluch?" begonnen.Die Frauen beteiligten sich am Weltgebetstag der Frauen in St. Michael und einem religiösen Bildungstag in Johannistal. "Nein heißt Nein" war Thema eines Vortrags beim Bildungswerk des KDFB, bei dem eine Beauftragte der Polizei referierte. Ferner gab es einen Spiele- und Hutza-Nachmittag, eine Maiandacht und die Fronleichnamsprozession. Neben Pfarrfest, Besuch des Waldbesinnungspfades und der Frauen-Wallfahrt habe man auch ein Kräuterbuschenbinden, eine Betriebsbesichtigung, das Erntedankfrühstück, den Friedensrosenkranz und die Adventsfeier veranstaltet. Mit dem Referat "Die neue Einheitsübersetzung der Bibel" endete das Vortragsjahr.Für 50-jährige Treue ehrten Stadtpfarrer Markus Schmid, Alexandra Lukas und Diözesanvorsitzende Margit Konze Elisabeth Rager. Für 40 Jahre wurden geehrt Regina Eckl, Gertraud Koch und Rita Wirner, für 20 Jahre Annemarie Bayer, Theresia Kiener und Helga Meyer.Pfarrer Schmid referierte über den großen, spirituellen Wallfahrtsort Taizé. Für die Taizé-Fahrt würden Schüler sogar schulfrei bekommen. Wer nicht mitfahren könne, habe die Möglichkeit, mit einem Gebet jeden dritten Freitag im Monat in der Oberkapelle der Stadtpfarrkirche St. Josef innerlich zur Ruhe zu kommen.