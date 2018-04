Freibad-Feeling in der Therme

Die Freibäder der Region haben schon geschlossen, einzig das Freibad Schwandorf öffnete schon am Sonntag und damit erstmals im April. Am Maifeiertag will Perschen folgen. Wem der Weg zu weit ist, für den ist die Thermenwelt eine Alternative. An den Wildwasserkanal und die Außenbecken schließt sich eine Wiese mit Liegestühlen und Spielplatz an, die ein Freibad-Feeling prima vorgaukelt. Die Badefreunde aus Weiden und dem Umland, amerikanische und tschechische Gäste haben diesen Geheimtipp längst entdeckt - und so ist in der Therme bei schönstem Wetter Hochsaison. Und wenn der 1. Mai verhalten ausfällt - nichts wie hinein ins Warme. Bild: Wilck