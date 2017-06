Afghanische Flüchtlinge, unterstützt vom Netzwerk Asyl, wollen gegen Abschiebungen in ihr Herkunftsland demonstrieren. Die Kundgebung ist heute, 2. Juni, 14 Uhr, am Brunnen vor dem Alten Rathaus - und das trotz der Entscheidung aus Berlin vom Donnerstagabend, Abschiebungen nach Afghanistan bis auf Weiteres zu stoppen. Der 18-jährige Afghane Nizamidin Karim Haydari hat dennoch einiges zu sagen.

Nizamidin Karim Haydari : Wir wollen darauf aufmerksam machen, dass die Abschiebungen nach Afghanistan unmenschlich sind. Der Anschlag vom Mittwoch in Kabul hat dies noch einmal verdeutlicht. Begründungen in den Abschiebebescheiden spiegeln nicht die Realität wider. Einige Berichte über negative Entwicklungen in dem Land werden ignoriert.Wir wollen die Öffentlichkeit auf die problematischen Abschiebungen aufmerksam machen. Jeder sollte darüber nachdenken, was Afghanen dort erwartet. Aber auch die politische Diskussion sollte sich wieder ehrlich mit der Problematik befassen. Auch, um zu verhindern, dass sich die ohnehin schreckliche Lage weiter verschlechtert.Weil der Anschlag in Kabul uns alle getroffen hat. Es war zwar ein besonders schwerer, aber leider einer von vielen. Wir wollen ein Zeichen setzen. Ein Freund aus Weiden sollte mit der Sammelabschiebung nach Afghanistan zurück. Dass diese nur aus organisatorischen Gründen abgesagt wurde, ist unverständlich. Nun ist der Junge aus Weiden wieder frei. Er wird mitdemonstrieren.Er hat mich schockiert. Allerdings muss ich zugeben, dass es mich nicht überrascht hat, da sich die Sicherheitslage in Afghanistan seit langer Zeit verschlechtert hat.Ich finde es gut, dass die Jugendlichen Zivilcourage bewiesen haben, etwas gegen diese Ungerechtigkeit tun wollten. Friedliche Proteste sind notwendig, um Aufmerksamkeit zu erzeugen. Ich wünsche mir, dass Proteste einen Unterschied machen. Ich bin sicher, dass die Jugendlichen in Weiden ähnlich reagiert hätten.Ich kann nicht nach Afghanistan zurück - selbst, wenn ich wollte. Ich bin vor den Taliban geflohen. Sie haben nach wie vor viel Macht. Die Taliban vergessen niemanden. Nun kommt der IS hinzu. Es gibt kaum Jobs oder Wohnungen, auch in den vermeintlich sicheren Gebieten. Ich habe dort niemanden, der mir helfen kann. Alle mussten das Land verlassen. Ich kann nicht einmal mehr die Sprache.