Freizeit-Ballerinas in Höchstform

Ballett-Tanzen ist nicht nur etwas für Kinder. Auch im Erwachsenenalter kann man damit anfangen. Bei der Saisonabschlussfeier der VHS-Ballett-Schule wurde es bewiesen

(sbü) Zur Abschlussfeier der VHS-Ballett-Gruppe waren auch Freunde und Verwandte eingeladen. Bevor gefeiert werden durfte wurde getanzt. Schließlich wollten die Tänzerinnen zeigen, was sie ein Jahr oder länger gelernt hatten. Ballett-Lehrer Norbert Schulze leitete die Tanzvorführungen. Die Zuschauer waren begeistert und belohnten die Tänzerinnen immer wieder mit viel Beifall. Gezeigt wurde ein breites Spektrum, beginnend bei Übungen an der Stange bis hin zum Spitzentanz. Der große Sprung (französisch Grand Jeté) war ebenso dabei wie Bewegungen auf einem Bein und andere graziöse Drehungen. Weil Ballett-Figuren und die gesamte Ballett-Sprache traditionell ausschließlich in französischer Sprache aufgerufen werden, waren auch beim Abschlusstanzen ständig die Kommandos "Plié", "Echappé" oder ein "Tendu" vom Ballett-Lehrer zu hören. So wussten die Tänzerinnen immer welche Figurenfolge ablaufen sollte. Ein Jahr lang hatten sie wöchentlich einmal in sechzig bis neunzig Minuten trainiert. Dazu war Ballett-Lehrer Schulze regelmäßig aus München angereist. Dort arbeitet der in Wurz geborene Oberpfälzer in der international renommierten Ballettschule und Ballettakademie Bottaini Merlo International Center of Arts (BMICA). "Selbstverständlich spürt man, dass einige Tänzerinnen bereits in der Jugend im Ballett-Unterricht waren" stellt Schulze fest. Vor allem unter diejenigen, die den Spitzentanz vorführten. Doch die meisten seiner Schülerinnen seien maximal seit zwei Jahren in seiner Gruppe. Mit den gezeigten Leistungen zeigte sich der Ballett-Lehrer hochzufrieden. VHS-Fachbereichsleiterin Angelika Meindl führte durch die Veranstaltung. Nachdem VHS-Ballett-Kurse in der Vergangenheit in Zeiten von Temenuschka und Peter Tornev schon einmal bis zu 600 Teilnehmer hatten, war der Ballett-Unterricht an der VHS zwischenzeitlich komplett eingestellt gewesen. Jetzt sollte ein neuer Anlauf unternommen werden. Meindl und Schulze hoffen auch, dass ab kommendem Herbst die Teilnehmerzahlen weiter steigen. Gerne würden auch Kinder und Jugendliche aufgenommen werden. "Auch einen männlichen Tanzinteressierten würden wir bestimmt nicht ablehnen" sagt Schulze. Um die Zwischenzeit bis zum neuen Saisonbeginn zu überbrücken, sind "Workshops" mit Ballett-Lehrer Schulze auch in den Sommerferien geplant. "Ich werde auf jeden Fall dabei sein" riefen einzelne Tänzerinnen ihrem Ballett-Lehrer beim Abschied zu.