Wochenlang haben sich die VfB-Spieler auf diese schwere Aufgabe vorbereitet. Und tatsächlich: Die Sensation liegt in der Luft. Erst in der vorletzten Spielminute rutschen die "Alten Herren" des VfB Weiden bei ihrer Fußballvorstellung gegen den FC Bayern München knapp daran vorbei.

Applaus gab es schon vor dem ersten Ballkontakt, als die Spieler beider Teams mit den jüngsten Kickern des VfB Weiden an der Hand zum Anstoßkreis marschierten. Zum 60-jährigen Jubiläum des VfB hatten sich die Fußballsenioren aus dem Westen die C-Senioren des FC Bayern eingeladen. Bei diesem Kick am Samstag merkten die knapp 400 Zuschauer schnell, dass sich die VfB-Spieler nicht hinter den Gästen aus München verstecken müssen.Und so lief das Spiel: Nach dem Anpfiff tasteten sich die Fußballer vorsichtig ab. Viel Zeit blieb allerdings nicht, bis es zur Sache ging. Bereits in der fünften Minute schob Klaus Stehle für den Gast zum 1:0 an Torwart Uwe Waldmann vorbei. In der neunten Minute trat Suad Sadovic vom FCB zum Strafstoß an. Der Ausbau der Führung lag in der Luft, doch ging der Schuss an den Außenpfosten und dann ins Aus.Fortan hielt sich die VfB-Truppe wacker. Erst in der 40. Minute schoss Suad Sadovic einen Freistoß von der Strafraumgrenze unter den Querbalken und baute damit die Führung weiter zum 2:0 aus. Herausstechende Spieler waren demnach auch Sadovic, der heuer die Torschützenliste anführt, und Thomas Brunner. Er war der letztjährige Torschützenkönig dieser Bayern-Elf.In der zweiten Halbzeit dauerte es bis zur 71. Minute, bis Markus Arnold erstmals in den Strafraum eindringen konnte und dort gefoult wurde. Der Organisator des VfB, Michael Feilhuber, schoss daraufhin den Anschlusstreffer zum 2:1. Er war es auch, der wiederum fünf Minuten später bedient wurde und den Ausgleich schaffte. Zwei Minuten vor Schluss dann Spannung pur: Ersatztorwart Bernd Bogner holte einen Ball aus dem Dreieck, das Unentschieden stand. Trotzdem krachte es nur eine Minute später: Die Gäste schafften den 3:2-Sieg über den Jubelverein.Spätestens nach dem Abpfiff konnten alle feststellen, dass die Fußballer um Cheforganisator Michael Feilhuber alles bestens vorbereitet hatten. Das Zelt stand, die Jugendgruppen und die anderen Zuschauer umringten die Bayern-Spieler, um sich Autogramme und gemeinsame Fotos zu holen. Zudem waren einige Fanclubs gekommen, um die Seniorenkicker des FCB zu empfangen. Nach dem Gang unter die Dusche trafen sich alle noch im Zelt auf ein Nachspiel. Nach dem gemeinsamen Abendessen reiste der Bus mit den Akteuren wieder in Richtung München ab.Bereits vor zwei Wochen feierte der VfB sein 60-jähriges Vereinsjubiläum. Weil aber die C-Senioren des FC Bayern für das geplante Jubiläumsspiel noch Punktspiele zu absolvieren hatte und zudem aktuell auch noch mit weiteren acht Mannschaften um die Bayerische Meisterschaft spielt, mussten die Fußballer die Feierlichkeiten strecken. Am vergangenen Wochenende klappte es schließlich mit dem Freundschaftsspiel, zu dem die Münchener mit dem Vereinsbus in die Max-Reger-Stadt angereist waren. Zurück in der Landeshauptstadt kämpfen sie weiter um den Titel, den die Rot-Weißen im vergangenen Jahr gewonnen hatten: die bayerische Meisterschaft.