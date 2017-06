Fronleichnamsumzug in St. Elisabeth

(kzr) Die katholischen Christen feierten am Fronleichnamstag das Hochfest des Leibes und Blutes Christi. So auch in der Pfarrei St. Elisabeth. Dabei zeigte Pfarrer Peter Brolich die konsekrierte Hostie in der Monstranz, die er zur Anbetung auf die Prozession mitnahm. In einem Firmprojekt hatten die Firmlinge der Pfarrei tags zuvor mit Gemeindereferentin Waltraud Dobmann einen Blumenteppich an den Altarstufen gelegt.

Nach dem Gottesdienst in der Kirche St. Elisabeth machten sich die Gläubigen auf den Weg und besuchten vier aufgebaute Altäre. Dabei wurde gebetet, gesungen, aus dem Evangelium gelesen und der Segen erteilt. Erstmals war in der Rehbühlstraße ein Kinderaltar aufgebaut. In der Pfarreiengemeinschaft in Maria Waldrast zog nach der Messe Pfarrvikar Pater John Bosco Msafiri mit den Gläubigen zu zwei Altären. Nach der Feier lud der Pfarrer alle zum Frühschoppen mit Weißwurstessen in den Pfarrsaal von St. Elisabeth ein.