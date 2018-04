Die weißen Rollos hinter der Bühne sind runtergefahren. Man will die Zuschauer in der Mensa vor den Strahlen der tiefstehenden Sonne schützen. Die Gäste sollen sich nicht die Augen reiben, sondern mit allen Sinnen das Frühjahrskonzert am Kepler-Gymnasium genießen.

"Wir sind der Unterstufenchor", ein Lied, das Chorleiter Simon Pawellek für die jüngeren Konzertteilnehmer komponiert hat, hört sich schon mal spritzig an. "Flamingo", "Vogellied", "Der Vogelfänger": Die musikalische Bandbreite ist groß. Die Jüngsten wissen zu begeistern. Im Publikum: Schüler, Eltern, Lehrer. Schulleiterin Sigrid Bloch hat an ihrer Seite ihren ehemaligen Stellvertreter Georg Singer und den früheren Kepler-Chef Gerd Moser zu Gast.Die Musik ist ansteckend. Auch beim Gemischten Ensemble, das unter Leitung von Christoph Pausch den pulsierenden Rhythmus von "Herz über Kopf" und die nette Pop-Nummer "Stitches" von Shawn Mendes spielt. Am Ende wird's zitronensauer. Die Combo hat den ein klein bisschen neu arrangierten "Lemon Tree" von "Fool's Garden" fest im Blick. Ein ohrenfreundlicher Hit. Großer Beifall. Was den Zuhörern nicht auffällt, aber erwähnenswert ist: Zum ersten Mal kommt der neue Flügel der Kepler-Musikabteilung öffentlich zum Einsatz. Das gut 40 Jahre alte Stück stammt aus dem Fundus des Münchener Gärtnerplatztheaters wurde von Profis als Probeninstrument verwendet und wurde dankt guter Kontakte erst kürzlich dem "Kepler" überstellt.Magdalena Graml geht erst in die sechste Klasse, interpretiert aber mit ihrer Gitarre hochambitioniert und ohne Notenvorlage Baden Powells "Retrato Brasileiro". Der Zehntklässler Leonard Wechsler, Spross der Wechsler-Familie, die lange Jahre zum Musik-Inventar der Schule zählte, findet wie seine Geschwister Klassik gut und spielt das mehrminütige "Praeludium und Courante" aus der Sonate g-Moll von Henry Eccles.Schwungvoller, moderner, eindringlicher: Die "Toccata for a wild old Lady" von Peter Horton, das Max Dietrich (Q 11), später auch noch Ensemblemitglied der "Big Band", auf seiner Klampfe zupft. Stefan Schultes leitet den Gemischten Chor, der vor der Pause herzerfrischend das bekannte Choral Medley aus dem "High School Musical" präsentiert.Nach der Pause spielt die Big Band unter Leitung von Peter König ein relaxtes Crossover aus dem zuckersüßen Sting-Klassiker "Fields of Gold", dem besonders bei Hochzeiten gern gehörten "Everything" von Michael Buble und der leicht jazzig angehauchten Big-Band-Nummer "Buckjump" von Troy Andrews und Mike Ballard.Das Finale des diesjährigen Frühjahrskonzerts gestaltet die Schulband "Exception", die sich bereits erfolgreich beim Weidener Bürgerfest eingeführt hat. Zu Gehör gibt es echte Knaller wie "Great Balls of Fire" von Jerry Lee Lewis, "Breakfast by Tiffany's", oder "Fly Away" von Lenny Kravitz. Darauf ein kräftiges, dreifaches "Yeah, Yeah, Yeah."