Frühstücksgespräch mit Albert Rupprecht

Weiden. (kzr)

Die Räumlichkeiten in der Breslauerstraße hatte die Initiative um Ursula Barrois gerne zur Verfügung gestellt. "Wir pflegen mit der Frauenunion schon lange ein gutes Verhältnis", erinnerte Barrois. Und Sabine Zenger, die Vorsitzende bestätigte das gerne. Zu einem Frühstück mit MdB Albert Rupprecht hatte Zenger eingeladen.Zum einen hatte der Verkaufsmarkt Grünbauer alles Leckere von der Marmelade, Butter und Honig bis hin zu Kaffee, Tomaten und Früchten für einen Obstsalat gespendet. Derweil konnten die Menschen in einem kleinen Rahmen mit Rupprecht ins Gespräch kommen. Dabei stellte Barrois den Gästen ihre Arbeit vor und der Abgeordnete durfte mit den anwesenden Kindern Früchte schneiden und selbst gemachte Schokoladencreme rühren. Alexandra Lukas hatte das Rezept mitgebracht.Das Rezept zum nach machen: 250 Gramm Butter weich und cremig rühren, darunter 200 Gramm gemahlene Mandeln mischen und zwei gehäufte Esslöffel Kakao dazu geben. Gesüßt wird es mit 2-3 Esslöffeln Honig. Fertig.Zum Verbrauch kann es drei Wochen bei luftdichtem Verschluss aufgehoben und als Aufstrich verwendet werden. Sabine Zenger freute sich mit ihrer Vorstandschaft, dass ihre Besucher und Gäste dieses Angebot so aktiv angenommen hatten nach dem Motto: mit dem Reden kommen Leut zam.Bild: R. KreuzerFrühstück bei der Initiative hatte die Frauenunion (FU) arrangiert, auch MdB Albert Rupprecht kam und hatte mit den Kindern eine Schokoladencreme gerührt und Früchte für dengeschnippelt. Fruchtsalat