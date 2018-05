Ein Schüler des Augustinus-Gymnasiums machte es sich für die Mathe-Prüfung gemütlich, schrieb den Test entspannt in Socken. Anderen zog's eher wegen der Aufgaben die Schuhe aus. Am Mittwoch starteten die Abiturprüfungen für 153 Mädchen und 120 Jungen an den drei Weidener Gymnasien. Am Elly-Heuss-Gymnasium treten 63 Schülerinnen zum Abitur an, am "Kepler" 119 (41 Mädchen, 78 Jungen) und am "Augustinus" 91 Schüler (49 Mädchen, 42 Jungen). Weiter geht es für die Prüflinge am Montag, 7. Mai, mit dem dritten Abiturprüfungsfach. Die letzte schriftliche Prüfung steht am 11. Mai im Fach Deutsch an. Bild: Schönberger