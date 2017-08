(rns) Im März hatte die 1. Große Strafkammer ihren Ex-Mann und dessen Freundin wegen Rauschgifteinfuhr und -handels zu drastischen Freiheitsstrafen verdonnert. Nun stand die 36-Jährige selbst vor Gericht. Sie hatte im Auftrag der beiden von Juli 2015 bis Februar 2016 mindestens acht Mal größere Mengen Crystal vom Asia-Markt in Eger nach Deutschland gebracht.

Der 55-Jährige, 19 Mal vorbestraft, und seine 52-jährige Freundin hatten die tschechische Exfrau jeweils beauftragt, 100 bis 200 Gramm Crystal zu kaufen und nach Nürnberg zu bringen, wo es die Dealer in der Szene verkauften. Die Richter Markus Fillinger und Marco Heß hatten die zwei deshalb zu zwölfeinhalb und knapp neun Jahren verurteilt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, da beide Revision eingelegt haben. Die jetzt Angeklagte Exfrau hatte für jede Fahrt 1000 Euro Kurierlohn erhalten. Schon bei der Polizei hatte sie ein Geständnis abgelegt.Obwohl sie sowohl in Deutschland als auch in Tschechien nicht vorbestraft ist, kam in einem Rechtsgespräch zwischen Staatsanwältin Carina Särve, dem Gericht und Verteidiger Stefan Ringelsbacher keine Einigung über das Strafmaß zustande. Särve stellte sich mindestens sieben Jahre vor. Die Strafkammer schloss sich dem an. Rechtsanwalt Ringelsbacher (Landau in der Pfalz) verwies darauf, dass "anderswo in Deutschland deutlich niedrigere Strafen" verhängt würden. Landgerichtspräsident Walter Leupold hielt dem Anwalt entgegen, dass man sich hier in Bayern befinde und die ständige Rechtssprechung am Landgericht Weiden sich durchaus in dieser Größenordnung bewege. Ein "minderschwerer Fall" liege schon wegen der großen Menge der geschmuggelten Drogen nicht vor.Diesen Mittwoch um 9 Uhr folgen die Anhörung von Landgerichtsarzt Dr. Bruno Rieder sowie Plädoyers und Urteil.