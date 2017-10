Die nächste Bombe kommt bestimmt. In Grafenwöhr hat die Entschärfung eines Blindgängers gerade erst für ein Verkehrschaos gesorgt. Lassen sich solche Funde besser vorhersagen? Möglich wäre es.

Weiden/Amberg. Arbeiter entdeckten am Mittwochnachmittag auf einer Baustelle in Grafenwöhr eine Fliegerbombe aus dem zweiten Weltkrieg. Die Bundesstraßen 299 und 470 wurden gesperrt, erhebliche Behinderungen waren die Folge. Erst vor vier Wochen tauchte in der Baustelle des St.-Barbara-Krankenhauses in Schwandorf ein Blindgänger auf und verursachte die mit Abstand größte Evakuierung in der jüngeren Geschichte der Stadt.Luftbilder der Region, die die Alliierten während und kurz nach dem Zweiten Weltkrieg angefertigt haben, könnten Aufschluss über Blindgänger geben. Die Aufnahmen liegen im amerikanischen Nationalarchiv in Washington und in der schottischen "Royal Commission" in Edinburgh. Jeder kann sie anfordern, es wäre also grundsätzlich möglich, gefährdete Gebiete zu erkennen. "Überall, wo Bomben runter sind, rechnet man mit zehn bis fünfzehn Prozent Blindgängerquote", sagt Jürgen Kuhrdt, staatlich geprüfter Kampfmittelfeuerwerker der Firma Geomer aus Augsburg. Seriöse Angaben darüber, wie viele Blindgänger noch in der Erde liegen, kann niemand machen.Laut Saskia Stühlinger, Regierungssprecherin der Oberpfalz, gebe es für die Region keine Karte, die Verdachtsfälle von Blindgängern zeigt. Auch im Bayerischen Innenministerium liegen laut Sprecher Oliver Platzer keine Pläne für Blindgänger vor. Platzer glaubt nicht, dass eine solche Vorhersage möglich ist.Doch die Luftbilddatenbank Dr. Carls aus Würzburg versucht genau das: Sie erstellt derzeit eine Belastungskarte für die Stadt Regensburg. Dort werden alle Verdachtsfälle von Blindgängern eingezeichnet. "Das ist ein riesengroßer Aufwand, da werden tausende Luftbilder ausgewertet", sagt Pressesprecher Marco Eckstein. Zwei Kollegen arbeiteten bereits seit einem Jahr an dem Projekt und es dauere wohl noch bis 2018, bis die Karte fertig sei. Die GmbH untersucht Gebiete etwa vor dem Bau einer Strom-, Eisenbahn oder Gas-Trasse oder einer Autobahn. Für ein Grundstück brauchen sie laut eigenen Angaben nur etwa eine Woche.Man könne sogar relativ schnell zu einer ersten Einschätzung gelangen, wo besonders viele Blindgänger liegen, erläutert Eckstein: "Wo die Alliierten viel fotografiert haben, gibt es wahrscheinlich auch viele Abwürfe."