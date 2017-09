Die DGB-Verbände Weiden und Neustadt sind zu einem Kreisverband fusioniert. Helmut Fiedler, bisher Vorsitzender des DGB-Stadtverbands Weiden, legt sein Mandat nieder. Den neuen Kreisverband führt Josef Bock von der IG Metall. Der 49-jährige Rothenstädter war bereits Vorsitzender von Neustadt.

Für gerechte Einkommen

Strukturreform

Regionsvorsitzender Christian Dietl bezeichnete Fiedler bei der Versammlung am Dienstagabend im Schützenhaus als kritischen Geist, der für Werte gestanden sei und von allen akzeptiert wurde. Regionssekretär Peter Hofmann sprach von einer geplanten Verjüngung des DGB-Kreisverbandes, was mit dem Vorsitz schon mal gelungen sei. Bock hatte sich zuletzt als Betriebsrat um den Erhalt von Hueck verdient gemacht und spielte auch für die IG Metall bei ATU eine gewichtige Rolle.Stellvertreterin wurde Andrea Schmid von der Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten. Barbara Fastner ist Schriftführerin. Weitere Mitglieder sind Heinrich Rewitzer, Joachim Lehmann, Heinrich Meier, Ronald Hösch, Kathrin Drechsel und Erich Bäumler. "Wir sind ein Haufen, der was bewegt hat", unterstrich Bock in seiner Antrittsrede. Der DGB-Kreisverband werde sich auch künftig für gerechte Einkommen der Arbeitnehmer einsetzen, egal welcher Hautfarbe oder Herkunft."Im DGB sind 6,4 Millionen Menschen organisiert. Damit sind wir der weltgrößte gewerkschaftliche Verband." Und: "Wir beziehen klar Position im Interesse der Arbeitnehmer." An die Adresse der Trittbrettfahrer: "Wenn alle für den Bus nichts zahlen, werden alle in Zukunft zu Fuß gehen, weil es keinen Bus mehr gibt." Es gehe darum, Frauen den gleichen Lohn zu zahlen wie Männern. Betriebe mit Betriebsräten zahlten in der Regel höhere Löhne, ein Ungleichgewicht zwischen den Geschlechtern gebe es nicht und die Arbeitsbedingungen seien besser. Außerdem gehe es diesen Betrieben wirtschaftlich besser, warb Bock. Ein Betriebsrat sei ab fünf Arbeitnehmern möglich."Wir wollen den 1. Mai - unseren Feiertag - wieder aktivieren." Denn eine Welt ohne Gewerkschaften wäre kälter. Fiedler berichtete in seiner Abschiedsrede von der Entwicklung der regionalen Verbände. Nach dem Krieg hätten die DGB-Kreisverbände Weiden, Neustadt und Waldsassen existiert. Er selber habe sich 1993 gegen zwei weitere Kandidaten durchgesetzt und sei Kreisvorsitzender Weiden geworden. "In Personalunion auch im Kreis Waldsassen." Bis 2001 dauerte der Ausbau der Ortskartellstruktur. Im selben Jahr wurden die bisherigen DGB-Kreisverbände Weiden, Waldsassen, Amberg-Sulzbach und Schwandorf zur DGB-Region Oberpfalz Nord zusammengelegt - mit ihm an der Spitze.Ab 2010 gab es nach einer Satzungsänderung keine Regionsvorstände mehr. Arbeitsaufträge und Weisungen kamen von der Landesebene. Aufgabe der Kreis- und Stadtverbände sei fortan gewesen, sich politisch vor Ort einzumischen. 2011 erfolgte die Gründung des DGB-Stadtverbandes Weiden und des Kreisverbandes Neustadt.Fiedler trat 2013 als Regionsvorsitzender zurück und wechselte als Abteilungsleiter für grenzüberschreitende Beziehungen auf Landesebene nach München. Dietl wurde kommissarischer Geschäftsführer für die Region Oberpfalz Nord. 2013 blieben Fiedler und Bock ehrenamtliche Vorsitzende ihrer Verbände. Seit 2014 ist eine neue Region Oberpfalz als Verwaltungseinheit besetzt.