Noch gibt es keine Aussagen über die Kosten. Und auch der Standort der Fußgänger- und Radfahrer-Brücke über die Südost-Tangente auf Höhe von OTH oder FOS/BOS ist noch unklar: Sie liegt in zwei benachbarten Bebauungsplänen an unterschiedlicher Stelle. Dennoch freuten sich die Stadträte über den Bericht des Bauamts und die Präsentation des ersten Brückenentwurfs. "Prima, endlich kommt da Bewegung rein", sagte SPD-Stadträtin Hildegard Ziegler. Diese schnelle Verbindung in Weiden-Ost sei wichtig - "und wird seit langem herbeigesehnt". Anders sieht hingegen Alois Lukas (CSU) dieses Projekt. Er hält es für überflüssig. Angesichts der funktionierenden Ampel sei die Ausgabe von mindestens 1,5 Millionen Euro unnötig. "Das ist ein Heidengeld, und bei uns hat sich keiner beschwert." Mit Karlheinz Schell (SPD), Reinhard Meier und Reinhold Wildenauer (beide Bürgerliste) schlug Baudezernent Oliver Seidel vor, die Brücke "dort, wo sie nötig ist", also nah am Knoten Tangente/Hetzenrichter Weg/Bürgermeister-Probst-Straße, zu planen. Visualisierung: Architekturbüro Robl