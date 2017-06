Vorglühen mit der "King-Size Combo": Schon am Bürgerfest-Vorabend kommt Party-Stimmung auf dem Oberen Markt auf. Je später der Abend, desto ausgelassener die Gäste in der bestens gefüllten "guten Stube" der Stadt. Und desto feuriger die Band um Saxofon-Ass Markus König. Bei Pop- und Soul-Hits von Bruno Mars und Amy Winehouse, Huey Lewis und Tina Turner klatschen die vielen Besucher begeistert mit oder legen gar ein gepflegtes Tänzchen aufs Pflaster. An den Biertischen bleibt kaum ein Platz frei - und in den Straßencafés am Unteren Markt auch nicht. Bild: Wilck