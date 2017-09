Mitten im Herzen der Stadt - und doch etwas versteckt an der Keplerstraße - feiert die Gambrinus-Brauerei ein besonderes Ereignis: Vor 90 Jahren fließt hier das erste Gambrinus-Bier. Und zum Jubiläum kreiert Gambrinus ein neues Weizen.

Maria und Georg Pfab gründeten das Unternehmen 1927. Geschäftsführer und Diplom-Braumeister Steffen Hartmann, Braumeister Markus Andraschko sowie Heiner Nachtmann beschenkten sich und die Kunden am Sonntag mit einer weiteren Spezialität: dem "Jubiläumsweizen".Nicht nur die Mitarbeiter schwärmen von diesem bernsteinfarbenen Trunk, den im Glas stets ein kompakter, feinporiger Schaum ziert. Das Jubiläumsweizen weise sehr ausgeprägte Fruchtaromen - "mit einer Spur von Banane" - auf, meint Steffen Hartmann, der seit Anfang Februar das Unternehmen führt. Auch die rund 600 Gäste, die zum Jubiläum und zum Tag der offenen Türe geladen und auch gekommen waren, zeigten sich so begeistert, dass sich die Firmenleitung entschloss, das Jubiläumsweizen in "kleiner Auflage" in das Sortiment aufzunehmen. Es werden wieder 100 Hektoliter eingebraut. In etwa fünf Wochen kommt das neue Bier in die Flasche.Für die "einzigartigen Eigenschaften" dieses Bieres sorge der besondere Hefestamm, der seit 40 Jahren von der Gambrinus-Brauerei kultiviert werde, erklärt Hartmann. Mitte der 70er Jahre hatte Braumeister Adolf Angermüller bereits das Hefeweizen bei Gambrinus eingeführt. Von 1970 bis 1973 meisterte der Betrieb große Investitionen. Man erwarb mehrere Nachbargebäude, riss sie ab und erweiterte am historischen Standort im großen Stil. Damals führten den Betrieb Ernst Rohrwild und Alois Frieser, die als Neffen der Gründer die Firma geerbt hatten.Alois Frieser, der selbst eine weitere Brauerei besaß, ließ sich in den 1980er Jahren auszahlen, so dass Ernst Rohrwild alleiniger Besitzer war. Heute ist dessen Tochter Stefanie die Firmeninhaberin, die dafür sorgt, dass die gesamte Technik dem aktuellen Stand entspricht. Davon zeugen zum Beispiel neue Gärkeller, die moderne Fassabfüllung sowie die ebenfalls neuen Flaschenfüller.Die letzte größere in Weiden verbliebene Brauerei folgt den Veränderungen des Marktes: Der Heimdienst, über Jahrzehnte die große Stärke, verliert an Bedeutung. Darum versuchen Hartmann und Nachtmann, weiter stärker in den Getränkemärkten, in Discountern und Gastro-Betrieben vertreten zu sein. "Gänzlich eingeschlafen" ist der "Baustellen-Dienst". Zwei Transporter waren früher in und um Weiden unterwegs, um die Bauarbeiter zu versorgen.Doch Hartmann sieht auch neue Chancen für die Brauerei. Das Bier habe mit seiner Vielzahl an Aromen einen neuen Charme bekommen, den neue Käuferschichten entdeckten. Bier sei zudem ein "absolut gesundes Lebensmittel, ohne jegliche Chemie. Mit derzeit 16 alkoholischen und alkoholfreien Bieren (vor allem bekannt sind Zoigl, Zwickel, Perlweizen, "Weidener Hell", Festbier und Max-Reger Dunkel) ebenso vielen Limonaden und Fruchtsäften gehen die Gambrinus Brauerei und die 27 Mitarbeiter ins nächste Jahrzehnt. Schon im Frühjahr 2018 wird Hartmann eine neue Spezialität kredenzen: ein naturtrübes "Radler".