Gasalarm in der Max-Reger-Straße in Weiden - Polizei sucht Zeugen [Aktualisierung]

Alarm für die Rettungsdienste in Weiden. In der Max-Reger-Straße klagten am Vormittag mehrere Menschen nach Kontakt mit einem Gas über Übelkeit, Erbrechen und Reizhusten. Betroffen waren laut Polizei 13 Personen.

Nach der Meldung gegen 10.35 Uhr, dass mehrere Personen offensichtlich durch eine reizende Substanz Atemprobleme haben, sperrte die Polizei Weiden das betroffene Gebiet ab. Ein Großaufgebot an Rettungskräften kümmerte sich zusammen mit zwei Notärzten um die betroffenen Personen, zu denen auch eine Gruppe von kleinen Kindern gehörte."Nach derzeitigem Stand sind sieben Kinder und sechs Erwachsene betroffen. Fünf Erwachsene wurden zu genaueren Abklärungen in ein Krankenhaus gebracht", berichtet Polizeisprecher Albert Brück. Erste Messungen der Feuerwehr brachten keine Erkenntnisse um welche Substanz es sich gehandelt hat.Die Kriminalpolizeiinspektion Weiden übernahm die Ermittlungen. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei eine Frau, die einen dunklen Mantel trug und mit einem Fahrrad unterwegs war. Diese Frau sowie andere Personen, die sich gegen 10:30 Uhr in der Fußgängerzone aufgehalten haben, stellen für die Polizei wichtige Zeugen dar. Albert Brück: "Sollten bei weiteren Personen, die sich zwischen 10 Uhr und 11 Uhr in der Fußgängerzone aufgehalten haben, gesundheitliche Probleme auftreten, werden diese gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Weiden in Verbindung zu setzen."Sachdienliche Mitteilungen an die Kriminalpolizeiinspektion Weiden unter der Telefonnummer (0961) 401-291 oder an jede andere Polizeidienststelle.