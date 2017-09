Gasalarm in der Max-Reger-Straße in Weiden [Video]

Alarm für die Rettungsdienste in Weiden. In der Max-Reger-Straße klagten am Vormittag mehrere Menschen nach Kontakt mit einem Gas über Übelkeit, Erbrechen und Reizhusten. Betroffen waren unter anderem fünf Erwachsene.

Der Rettungsdienst brachte drei Erwachsene in das Klinikum Weiden, zwei weitere behandelte der Notarzt direkt am Einsatzort. Ein Aufenthalt im Klinikum war nach Auskunft des BRK-Einsatzleiters nicht nötig. Auch die Kinder in der betroffenen Personengruppe sind seiner Aussage nach unverletzt. Um welches Gas es sich handelt steht nach ersten Erkenntnissen nicht fest. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass es sich um Reizgas handelt.