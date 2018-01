Der Betreiber von "Bei Matteo" zwei Häuser weiter eröffnet dort ein neues Café. Wie das Lokal heißen wird, ist auch noch ein Geheimnis. "Ich habe schon einen lustigen Namen im Kopf, muss aber noch abklären, ob der frei ist." Wann genau die Neueröffnung im Februar sein wird, ist ebenfalls noch nicht ganz klar. Dafür steht das Konzept. "Die Einrichtung habe ich vom Vorbesitzer abgekauft", erklärt der Wirt, der früher auch die "Milchbar" betrieben hat. Baulich könne der Raum kaum verändert werden, die Inneneinrichtung sei bereits sehr gut gelöst. Frische Farbe, neuere Geräte und das Wichtigste: die Atmosphäre.Da will der 44-Jährige an sein Heimatland anknüpfen. "Es soll so bleiben wie es war, aber mit italienischem Flair. Schokocroissant am Morgen, auch mal ein Espresso im Stehen, und natürlich original italienischer Kaffee." Der Sprecher des Franchise-Unternehmens "Black Bean" war zu einer Stellungnahme über die Schließung des Ladens nicht bereit.