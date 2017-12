"Wichtig ist nicht, was wir heute gelernt haben, sondern wie wir es gelernt haben", fasst Markus Hofmann zusammen. Zum vierten Mal war der Gedächtnistrainer am Montag zu Gast im Elly-Heuss-Gymnasium. Gut 60 Schülerinnen sowie Mittelstufen-Koordinatorin Doris Weigl riss der charismatische Redner mit seinen praktischen Techniken zur Wissensaneignung mit.

In zweieinhalb Stunden vermittelte er auf fantasievolle und unterhaltsame Weise rund 130 Einzelinformationen - darunter alle Bundesländer in geografisch korrekter Reihenfolge, die Zahlen eins bis zehn auf Thailändisch, die Länder von Nord-, Süd- und Mittelamerika sowie zahlreiche Schlüsselbegriffe, die die Achtklässlerinnen am Ende ohne zu zögern abrufen konnten. Möglichst skurrile Geschichten, die zu den zu lernenden Informationen ausgedacht werden, helfen, das Gelernte zu verknüpfen und abzuspeichern.Doris Weigl weiß aus den Vorjahren, dass das von Elternbeirat und Förderverein unterstützte Training nachhaltig wirkt: "Es hallt nach. Die Schülerinnen kommen später und wollen das im Unterricht anwenden." Hofmann dazu: "Das Einzige, was die heute vergessen haben, ist die Zeit."