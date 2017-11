An Allerheiligen haben Angehörige an geschmückten Gräbern im Gebet ihrer Toten gedacht. Viele Gläubige fanden sich bei unbeständigem Wetter zur Andacht für ihre Verstorbenen auf dem Waldfriedhof ein. Stadtpfarrer Peter Brolich von der Pfarreiengemeinschaft St. Elisabeth/Maria Waldrast stellte in seiner Predigt die Trauerarbeit jedes Einzelnen in den Vordergrund. Ausgehend vom Osterevangelium mit Maria Magdalena am Grab Jesu erläuterte Brolich, wie wichtig es sei, die einzelnen Schritte der Trauer in der Gewissheit zu gehen, dass Jesus die Verstorbenen beim Namen gerufen habe und ihnen das österliche Geheimnis zuteilgeworden sei. Bild: rdo