Rekord beim Seniorennachmittag der Stadt am Schießlweiher: 71 Teilnehmer von 25 Clubs sind dabei. Sie reden darüber, was Weiden noch besser machen kann.

Wie oft der Nachmittag schon stattfindet, lässt Seniorenbeauftragter Alfons Heidingsfelder die Besucher rätseln. Doch viele der Gäste sind schon von Anfang an dabei und wissen die Lösung. Seit sieben Jahren dankt die Stadt mit einem Treffen. "Es ist vor allem ein Gedankenaustausch. Wir wollen wissen, was die Senioren der Stadt bewegt", sagt OB Kurt Seggewiß, der mit den Mitarbeitern der Seniorenfachstelle mit am Tisch sitzt.Regelmäßige treffe er sich mit Heidingsfelder. Ein Beispiel, was Senioren wollen: mehr Sitzgelegenheiten in der Altstadt und am Flutkanal. "Viele Ältere wollen sich nur hinsetzen, ohne gleich einen Kaffee bestellen zu müssen." Der Vorschlag sei auch in die Neugestaltung des Flutkanals eingeflossen. "Ein Thema, das jeden Tag kommt, ist ein Bordstein, der zu hoch ist", sagt Behindertenbeauftragter Alexander Grundler. Ein Bordstein am Neuen Rathaus sei etwa vor kurzem abgesenkt worden. "Das ist keine Maßnahme, die Zehntausende Euro kostet, aber viel bringt." Kostspieliger sei der Umbau des Adolf-Kolping-Platzes, wo etwa ein Leitsystem für Blinde eingebaut werde. Die Seniorenpolitik der Stadt sei laut Seggewiß von einem Gutachter gelobt worden, der viele Städte vergleiche. Auch im Hinblick auf die Bundestagswahl seien Ältere wichtig. "Das ist die stärkste Wählergruppe, das sind die treuesten Wähler."