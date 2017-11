Rothenstadt. "Wir gedenken heute in besonderer Weise der Toten der Kriege, der Gewalt und des Terrors und der Vertreibung. Wir halten die Erinnerung wach an ein bitteres Kapitel unserer Geschichte." So begrüßte Bürgermeister Jens Meyer am Vorabend des Volkstrauertags die Teilnehmer einer Gedenkstunde am Ehrenmahl in Rothenstadt.

Der Krieg ist in Deckung gegangen, aber Frieden ist noch nicht geworden. Pfarrer Hans-Peter Pauckstadt-Künkler

Die Vereine am Ort, wie die Kameradschaft 1883 Rothenstadt, Vertreter des VdK und der Feuerwehr sowie Stadträte und Bürger marschierten von der evangelischen Kirche St. Bartholomäus zum Kriegerdenkmal. Jens Meyer zitierte Heinrich Böll, für den zum Gedenken das Schicksal jedes Einzelnen gehöre, unter welchen Umständen, unter welchen Schmerzen, Gebeten und Schreien er gestorben ist. "Bis heute toben um uns herum viele furchtbare Kriege. Mord und Folter, Hass und Terror verdunkeln auch unsere Zeit", gab Meyer zu bedenken. Viele Terrorgruppen glaubten, in einer grenzenlosen Anmaßung über Leben und Tod entscheiden zu können. Der Volkstrauertag mahne uns, allen Opfern von Krieg und Gewalt und Terror ein ehrendes Andenken zu bewahren."Wir begehen heute einen offiziellen Tag der Trauer und der Erinnerung, nicht nur für die Angehörigen jener Menschen, die in diesen Kriegen zu Tode kamen, sondern für unser ganzes Volk", sagte der evangelische Pfarrer Hans-Peter Pauckstadt-Künkler in seiner Ansprache. "Wir leben derzeit in einem Land ohne Krieg - aber leben wir in Frieden? Wohl kaum, denn dazu will es bei uns immer noch nicht reichen. Gewalt herrscht vor in vielen Lebensbereichen - nicht nur durch äußere Terror-Erfahrungen - sondern auch innerhalb von Familien, auf Schulhöfen, in öffentlichen Verkehrsmitteln oder auf den Autobahnen." Unter der zivilisierten Oberfläche toleranter Mitmenschlichkeit lodere manches heiße Eisen. Pauckstadt-Künkler sprach von Fremdenfeindlichkeit, schonungslosem Konkurrenzkampf, sozialer Ausgrenzung. All dies hinterlasse ein breite Spur des Unfriedens in unserem Land. "Der Krieg ist in Deckung gegangen, aber Frieden ist noch nicht geworden", gab der Geistliche zu bedenken.Die musikalische Umrahmung der Gedenkfeier übernahmen der evangelische Posaunenchor unter der Leitung von Reinhold Sternkopf und dem katholische Kirchenchor mit Dirigent Markus Bäumler.