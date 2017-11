Das Gedenken soll nicht zum reinen Ritual verkommen. Oberbürgermeister Kurt Seggewiß legt daher Wert darauf, den Sinn des Volkstrauertages zu unterstreichen.

"Der Volkstrauertag mahnt uns, allen Opfern von Krieg, Gewalt und Terror ein ehrendes Andenken zu bewahren. Deshalb legen wir in Ehrfurcht und als Zeichen der Trauer und des Gedenkens unseren Kranz nieder. Und ich wünsche uns, dass der Volkstrauertag zu einem Volksfriedenstag wird." Damit redete Oberbürgermeister Kurt Seggewiß all denjenigen ins Gewissen, die glaubten, dass dieser Gedenktag nur etwas für die Alten sei.Vorher war der Rathauschef mit Stadtkapelle und Vertretern von Bundeswehr, Reservisten, Polizei, Feuerwehr und Heimatring vom Neuen Rathaus zum Kriegerdenkmal marschiert. Dort gedachten zwei Schülerinnen des Augustinus-Gymnasiums in französischer, englischer und deutscher Sprache der Toten der beiden Weltkriege. Mitgestaltet wurde die Gedenkstunde von Stadtpfarrer Markus Schmid und Dekan Wenrich Slenczka. Es sang der "Chor DiSono".Vor der Kranzniederlegung mit Oberstleutnant Christian Kiesel erinnerte Seggewiß an die Gräuel der Kriege. Auch wenn viele den Sinn des Volkstrauertages anzweifelten, ihn sogar ablehnten oder als Ritual oder Alibiveranstaltung abtäten: Bei aller Schwierigkeit, die dieser Gedenktag mit sich bringe, lege er doch den Finger in die Wunde."Er erinnert an Schrecken und Fehler der Vergangenheit, die lange zurückliegen." Diese Erinnerungen drohten nach 70 Jahren immer mehr zu verblassen. Krieg sei alles andere als ein heroischer Event. Wer Briefe von Frontsoldaten lese, dem kämen schnell Zweifel. Geschildert werde kein Heldentum, sondern unvorstellbares Grauen, Angst, Verzweiflung und Traurigkeit. Unter Kriegen zu leiden hätten doch in allererster Linie aber auch Unschuldige wie Frauen, Kinder und Alte. Der Volkstrauertag richte sich nicht nur an die NS-Opfer oder die Toten des Ersten Weltkriegs. Der Oberbürgermeister band auch Terroropfer und Bundeswehrsoldaten ein, die im weltweiten Einsatz für Demokratie und Freiheit ums Leben gekommen seien. "Wir müssen aus dem Geschehenen die notwendigen Konsequenzen ziehen. Wir müssen alles Mögliche tun, damit wir und unsere Kinder eine friedliche Zukunft haben. Der Volkstrauertag fordert uns immer von Neuem auf, mit Entschlossenheit und persönlichem Engagement den Frieden und die Freiheit zu bewahren und zu sichern. In uns selber, in unserem Land, in Europa und in der Welt." Der Tag sei ein Tag der Hoffnung.Gewalt und Unfriede, so Seggewiß, fänden sich auch im Alltagsleben statt. Egal ob es der Sprachgebrauch sei, der andere Menschen herabsetze, oder Freiheit und Gesundheit des anderen nicht mehr geachtet würden, wenn wir Fremde und Andersdenkende ablehnten: Friedfertigkeit beginnt bei jedem Einzelnen. Der OB weiter: "Auch diejenigen, die ihre eigenen Lebenschancen nicht teilen wollen mit anderen, die in ihrer Not zu uns gekommen sind, setzen den Frieden aufs Spiel."