Im Film kommt Weiden richtig gut weg: Ein Blick auf das Alte Rathaus. Schnitt. Das Aris-Streichquartett spielt im historischen Sitzungssaal. Schnitt. Weltklasse-Organist Graham Barber greift in die Tasten der mächtigen Orgel in der Michaelskirche.

Die Dokumentation "Maximum Reger - The Last Giant" (der letzte Gigant) ist auf dem Markt. Und schon hat der Film des Briten Will Fraser einen Preis abgeräumt: Der Mehrteiler wurde als "Best DVD" im Jahr 2018 bei den "BBC Music Magazine Awards" ausgezeichnet.Die Ehrung freut auch Petra Vorsatz , die im Juni 2016 die Londoner Filmcrew um Produzent Fraser betreut hatte. Der Aufwand war nicht unerheblich: Die Filmemacher drehten stundenlang mit Musikern im Alten Rathaus und in St. Michael - und genossen nach Feierabend herrliche Sommerabende in der Altstadt. "Das war eine sehr nette, angenehme Zusammenarbeit", erinnert sich die Leiterin des Amts für Kultur, Stadtgeschichte und Tourismus.Aus Sicht von Fraser gehört Max Reger zu den ungerechtfertigt vernachlässigten Komponisten der Musikgeschichte. Der Engländer hat den Ehrgeiz, dieses Unrecht zu korrigieren - und wird diesem Anspruch "mehr als gerecht", so die Jury. Zitat: "In einer Zeit, in der immer weniger klassische Musikdokumentationen gedreht werden, zieht Maximum Reger alle Register. Alles an dem Projekt ist beeindruckend, Ausmaß und Umfang passen zu diesem gigantischen spätromantischen Komponisten." Der Londoner Kritiker Erik Levi bezeichnet die Doku als "eine äußerst lohnende Leistung, die uns alle dazu bringen sollte, unsere Vorurteile über Max Regers Platz in der Musikgeschichte zu überdenken".Das Set umfasst sechs DVDs, von denen eine fast komplett in Weiden aufgenommen ist. Fraser hat dem Kulturamt einige Sets zum Sonderpreis von je 40 Euro (statt 75) überlassen. Interessenten melden sich im Alten Schulhaus, 0961/81-4101.