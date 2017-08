(rns) Unbeschriebene Blätter für die Justiz sind die beiden wirklich nicht. Trotzdem lohnt sich diesmal der Gang vor Gericht für zwei Männer. Nach einer Rangelei wird ihre Strafe halbiert. Weil auch das Opfer seinen Teil beigetragen hatte.

Einen Teilerfolg konnten zwei Männer aus dem Landkreis Tirschenreuth vor der 2. Kleinen Strafkammer in Weiden verbuchen. Landgerichts-Vizepräsident Georg Grüner verminderte ihre, in erster Instanz ausgesprochenen, Strafen um die Hälfte.Das Amtsgericht Tirschenreuth hatte die beiden im Mai wegen gefährlicher Körperverletzung zu jeweils zehn Monaten auf Bewährung verurteilt. Der 35- und der 34-Jährige, beide miteinander verwandt, hatten Ende September einem 35-Jährigen nach einem Lokalbesuch aufgelauert und ihm eine Abreibung verpasst, bei der dieser Schürfwunden und Hämatome erlitt.In der Berufungsverhandlung gab es Aussagen, unter anderem von der Kellnerin der Gaststätte, wonach das 35-jährige Opfer den älteren der beiden immer wieder provoziert habe. "Ich habe mich über ihn lustig gemacht, weil er noch bei seiner Mutter wohnt", gab er auch selbst zu. Als er - als Letzter - das Lokal verlassen hatte, hätten ihn die zwei Männer nahe einer Unterführung überfallen, ihn zu Boden geworfen, und dann habe es Schläge und Tritte in den Bauch gehagelt.Während vor dem Amtsgericht die Täter noch bestritten hatten, dass überhaupt etwas vorgefallen war, legten sie vor dem Landgericht ein "kleines" Geständnis ab. Der 35-Jährige gab zu, "geschubst" zu haben. Tritte habe es aber nicht gegeben. Sein Kompagnon sagte, er sei dazugekommen, als es eine Rangelei gegeben habe. Er habe die Streithähne trennen wollen und habe sie beide zu Boden geworfen. Die Kellnerin berichtete zudem, dass das spätere Opfer oft übertreibe. Sie glaube, er "spiele nur Theater".Den Eindruck, dass "hier eine wahre Begebenheit etwas aufgebauscht" worden sei, hatte auch Rechtsanwalt Ralph Teubner (Marktredwitz), der den jüngeren Angeklagten verteidigte. Sein Mandant habe kein Motiv gehabt, den Mann zu verletzen. Auf jeden Fall sei höchstens eine Verurteilung wegen "fahrlässiger" oder "einfacher" Körperverletzung angebracht, die mit einer Geldstrafe geahndet werden könnte. Staatsanwältin Franziska Paintner hielt dem die konstante Aussage des Geschädigten entgegen, wogegen die Aussagen der Angeklagten immer wieder voneinander abgewichen seien.Paintner hielt die zehn Monate auf Bewährung aus dem Ersturteil für angemessen. Richter Grüner verminderte die Freiheitsstrafe aber auf fünf Monate. Er hielt den Angeklagten zugute, dass sie provoziert worden waren. Allerdings kreidete er ihnen ihr langes Bundeszentralregister an. Beide sind vielfach wegen unterschiedlichster Delikte vorbestraft und hatten auch schon einsitzen müssen. "Geldstrafen waren bei beiden bisher wirkungslos", stellte Grüner fest.Daher bleibe es, trotz des minderschweren Falls, bei Haftstrafen auf Bewährung. Als Auflagen legte er dem 35-Jährigen, der arbeitslos ist, 80 gemeinnützige Arbeitsstunden zugunsten seiner Gemeinde auf. Der 34-Jährige, ein Arbeiter, muss 1000 Euro zugunsten der Gefangenenfürsorge zahlen.