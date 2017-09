Auch ein Sachverständiger konnte den Hergang eines Verkehrsunfalls nicht zweifelsfrei klären. War es Absicht, dass ein 40-Jähriger im August 2016 in die hintere rechte Seite eines Skoda Oktavia gefahren war?

Oder kam es zum Unfall, weil der Oktavia-Fahrer (27) den Mercedes überholt hatte und dann nach rechts eingeschert war? Da der Arbeitslose schon eine Geldstrafe wegen Körperverletzung erhalten hat und Absicht nicht, oder zumindest schwer, nachzuweisen gewesen wäre, stellte Amtsgerichtsdirektor Gerhard Heindl das Verfahren am zweiten Verhandlungstag ein.Vor und im Bereich der Ortschaft Schlammersdorf war es Ende August 2016 gegen 20.30 Uhr zu einer Verfolgungsjagd zwischen den Männern gekommen. Vorangegangen waren SMS des Jüngeren an die Tochter (16) des Mercedes-Fahrers. Der Vater wollte den Landwirt zur Rede stellen. Es kam zu einer wilden Verfolgungsfahrt mit Anhalteversuchen mittels Warnblinkanalage sowie gegenseitigem Überholen und Ausbremsen.Bei der Einfahrt in einen Parkplatz kam es zum Zusammenstoß. Als der Oktavia den Mercedes überholte, soll der 40-Jährige seinen Kontrahenten absichtlich gerammt haben. Staatsanwältin Carina Särve hatte Anklage wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr erhoben. An beiden Fahrzeugen war beträchtlicher Schaden entstanden. Der Mercedes ist mittlerweile verschrottet. Der Oktavia-Fahrer wartet noch immer auf die Regulierung seines Schadens von 7500 Euro durch die Versicherung.Am ersten Prozesstag gab es widersprüchliche Aussagen. Entgegen seiner Aussage bei der Polizei behauptete ein 24-Jähriger, es habe kein Ausbremsen gegeben. Die Frau des Angeklagten berichtete, der Verehrer der Tochter habe immer wieder überholt. Der Polizist sagte dagegen, dass der Angeklagte bei der Anzeigenaufnahme zugab: "Ich bin ihm reingefahren. Ich wollt' ihn stoppen."Dipl.-Ing. Günter Loreth rekonstruierte den Unfall insofern, dass die Autos mit weit geringerer Geschwindigkeit zusammengestoßen waren als die Beteiligten geschildert hatten. Wer der Verursacher war, konnte auch er nicht definitiv sagen.