Gut im Bild, aber schlecht bei Kasse? Dann könnten Sie am Montagvormittag Bekanntschaft mit dem Blitzer in der Leibnizstraße gemacht haben. Geparkt war das Gerät von der Kommunalen Verkehrsüberwachung auf dem Naabwiesenparkplatz. Ins Visier nahm es alle Temposünder, die mit mehr als den erlaubten 30 Sachen am Parkplatz in Richtung Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) vorbei heizten. "Der Messstandort an der Leibnizstraße bestand schon immer", informiert Stadtsprecher Norbert Schmieglitz auf Nachfrage. Schließlich herrsche dort sehr viel Publikumsverkehr mit Fußgängern und Schülern rund um den ZOB. "Deshalb handelt es sich hier auch um eine besondere Gefahrenstelle", so Schmieglitz.