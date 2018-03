Die Polizeistreife war zu früh am Einsatzort. Offenbar war am Samstag bei der Weidener Inspektion eine Meldung eingegangen, wonach die SPD Weiden-West/Vorderer Rehbühl an der Ausfahrt Pressather Wald unerlaubt Schilder zugunsten des Industriegebiets Weiden-West IV aufstellen wolle. Die Genossen wollten eine Gegenmaßnahme zum Bund Naturschutz veranstalten. Der hatte bereits im November an zwölf Stellen gegen das Projekt plakatiert.

SPD-Ortsvorsitzender Herbert Hammer gab Entwarnung, legte eine Genehmigung der Stadt Weiden vorlegte. Sie erlaubte es den Genossen, zwischen 11 und 11.30 Uhr drei Plakate aufzustellen. Tatsächlich platzierten sie nur zwei der genehmigten drei Plakate, das dritte blieb im Kofferraum. Das überzeugte die Gesetzeshüter durchaus, weshalb sie wieder abrückten. "Wir machen diese Aktion, weil wir vom Industriegebiet Weiden-West überzeugt sind", unterstrich Hammer derweil. "Das soll nicht heißen, dass wir für Flächenfraß sind." Hier entstünden Arbeitsplätze, sagte er. "Die liegen uns am Herzen. Wir wollen keine riesige Rodung. Aber der Wald hat über 100 Hektar. Da sind er Manteler, der Parksteiner und der Altenforst dabei." 70 Hektar weniger fielen nicht ins Gewicht. "Wer in Weiden wohnt, will auch in Weiden arbeiten."Stadtrat Gerald Bolleininger sprach von einem eindeutigen Bürgervotum. "Das lassen wir uns nicht kaputttreten." Das geplante Industriegebiet sei ökologisch ausgewogen und mit viel Grün besetzt. Alle Forderungen der Naturschützer seien erfüllt. "Wir müssen auch an die Zukunft unserer Kinder denken." Und: "Wir müssen Firmen die Möglichkeit geben, sich hier bei uns anzusiedeln." Reiner Nachtigall verwies auf die erhoffte Steigerung des Gewerbesteueraufkommens: "Das brauchen wir, um unsere Schulen zu erhalten."