Auf Höhe Fischerberg ist die Straße von Weiden Richtung Vohenstrauß seit Montag halbseitig gesperrt. Grund sind Gehölzpflege-Arbeiten. Eine Ampelanlage bremste den Verkehr besonders zu Stoßzeiten aus. An der Straße stehen verkehrsgefährdende Gehölze, die in der Vergangenheit in die Fahrbahn hereingebrochen sind, meldet das Staatliche Bauamt. Diese Gefahr für den Verkehr werde mit den Maßnahmen beseitigt. Doch schon am heutigen Freitag sind die Arbeiten und damit die Sperrung voraussichtlich beendet. Bild: exb/Nigl