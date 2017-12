Geld für die Vereine

In der Hauptstelle in der Johannisstraße fanden sich Vertreter von 17 Einrichtungen ein, die zu den Glücklichen zählten. Geschäftsstellenleiter Tobias Hero und Regionalmarktleiter Michael Hösl begrüßten Pfarrer und Vorsitzende. Spenden gingen an Pfarrer Gerhard Pausch von der Katholischen Kirchenstiftung St. Johannes, Josef Gebhardt für die Weidener Tafel, Stefan Schönberger für den Alpenverein, Thilo Schmid t für den ARV, Norbert Ringer vom Basketball-Förderverein Weiden, Manfred Trompell vom Kreuzbund Weiden.Geld fließt auch an den Katholischen Frauenbund Zweigverein Letzau mit Rita Kammerer , Benjamin Hahn erhielt einen Scheck für die Wasserwacht Ortsgruppe Weiden, auch Helga Dippel für die ASBH Selbsthilfegruppe Nördliche Oberpfalz, Therese Gmeiner für die Arbeiterwohlfahrt, Franz Happach für die Rheuma-Liga Weiden-Neustadt und Tanja Leiß für den Kindergarten "Spatzennest". Weiter für die EHC Puckbusters Weiden mit Manuel Gössl , die Katholische Erwachsenenbildung Neustadt-Weiden an Hans Bräuer , die Diakonie für das Frauenhaus an Ilkay Gebhardt , das Kulturzentrum Hans Bauer an Petra Vorsatz und den Arbeitskreis Asyl an Veit Wagner . Insgesamt überreichte Tobias Hero die Summe von 5650 Euro. "Die Raiffeisenbank steht zur Region und unterstützt auch in Zukunft die Hilfe zur Selbsthilfe."