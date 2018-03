Eine gelungene Aufführung boten die elf Schauspieler des "Muglhofer Bergg'moi Theaters" bei ihrer Premierenvorstellung im Roggensteiner Schützenhaussaal. Mit dem Stück "Endlich Urlaub" bewies Regisseur Hans-Peter Gösl ein gutes Händchen.

Er kann auf ein eingespieltes Team zurückgreifen. In seiner Rolle gab jeder sein Bestes. Alexandra Pfab und Fabio Voith standen zum ersten Mal auf der Bühne, mit ihnen die altbewährten Schauspieler Manuel Keim, Doris Duhr, Anneliese Ermer, Markus und Thomas Balk, Vanessa Tretter, Franz Voith, Reinhard Greiner und Moritz Bäumler.Die Familien Sauerbier vom Lande und Reich aus der Stadt haben gleichzeitig Urlaub bei einem dubiosen Reiseunternehmen gebucht. Ziel ist eine Finca mit Pool in der spanischen Provinz. Das luxuriös angepriesene Anwesen entpuppt sich allerdings als altes Gehöft. Chaos ist also vorprogrammiert. Beide Familien, eine mit der Oma und die andere mit dem Opa, wollen mit Nachdruck die Zimmer für sich beanspruchen.Landeier und Stadtpomeranzen, Jung und Alt. Alle gemeinsam unter einem Dach. Kann das gut gehen? Dann taucht auch noch ein Mafioso auf. Pate "al ka Selza" verwechselt dann auch gleich den Opa mit seinem "Padrone".Doch nicht nur das trägt zum Chaos bei. Die vermeintlichen Inhaber Maria und Anton Banderole wollten eigentlich ein Geschäft mit dem Paten abwickeln. Doch nun müssen sie sich, zusammen mit dem Gärtner Pepe, um die Gäste kümmern. Um deren Ansprüchen gerecht zu werden, schlüpft Herr Banderole auch noch in die Rolle eines Kochs - mit den überraschendsten Ergebnissen.Zu allem Überfluss finden sich Oma und Opa plötzlich sympathisch. Bei dem ganzen Wirrwarr ist es für Kommissar Knorre am Ende nicht leicht, den Überblick zu behalten. Den Applaus der Besucher haben sich die Laiendarsteller am Ende redlich verdient. Geplant sind folgende Aufführungen: Freitag, 23. März, Samstag, 24. März, und Sonntag, 25. März sowie am Sonntag, 1. April, und Montag, 2. April. Am Dienstag, 3. April, wird sich dann der Vorhang zum letzten Mal öffnen. Die Aufführungen beginnen jeweils um 19.45 Uhr. Kartenvorverkauf unter Tel. 0961/44877.