Rauch qualmt aus der Scheune im Ortskern Neunkirchens. Zwei Personen werden vermisst. Hilfe naht: Die Jugendfeuerwehrleute der ganzen Stadt rücken an.

Neunkirchen. Es ist Freitag, die Kirchturmglocken schlagen 18 Uhr. Doch der Klang der Klöppel geht im Geheul der Sirenen unter. Die Einsatzübung der Jugendfeuerwehren Mallersricht, Neunkirchen, Rothenstadt und Weiden beginnt.Flugs sperren die jungen Feuerwehrleute zwischen 12 und 18 Jahren Straßen rund um den Brandherd am Müllcontainerplatz an der Anger-/Ecke Neunkirchener Straße ab und leiten den Verkehr um. Sie zapfen das Wasser des Dorfweihers an. Auch das des Hydranten - und müssen dabei feststellen, es ist gar nicht so einfach den Anschluss aufzubekommen. Schläuche rollen, die Drehleiter fährt aus. Alles geht ruckzuck.Theorie ist die Basis. Aber nur, wer den Ernstfall trainiert, ist gut gerüstet meinen die Jugendwarte Anna Lehner (Rothenstadt), Martin Beutner (Mallersricht), Felix Bäumler (Weiden) sowie Roman Baumgärtner und Thomas Beimler (Neunkirchen). Deshalb nehmen die 45 Jugendlichen der vier verschiedenen Stadtwehren an der Einsatzübung teil. Insgesamt trainieren 59 Einsatzkräfte in Neunkirchen. Aufgefahren wird, was die Feuerwehren alles zu bieten haben: Löschfahrzeuge, Transporter und die Drehleiter. Insgesamt zehn Einsatzwagen sind vor Ort. Da bleibt es - wie bei einem realen Einsatz auch - nicht aus, dass Leute zuschauen.Gerade meldet Einsatzleiter Felix Bäumler aus Weiden, das Feuer droht auf die Nachbargebäude überzugreifen. Zudem steht am Containerplatz nebenan Gefahrengut. Einsatzkräfte haben Benzinkanister und Gasflaschen entdeckt, Verletzten liegen in der Scheune unter einem Anhänger.Das alles hat Folgen: Schnell gilt der Löschangriff auch den umliegenden Häusern. Zwei Feuerwehrleute aus Mallersricht kommen nacheinander mit den Verletzten, zwei Übungspuppen, über den Schultern aus der Scheune, betten sie auf zuvor mühsam zusammengebauten Tragen. Das Gefahrgut wird gesichert. Das Feuer verglimmt. Es ist 18.31 Uhr, als der Einsatzleiter aus Weiden meldet: "Feuer aus." Die durchaus aufwendigen Aufräumarbeiten beginnen."Ich bin sehr zufrieden mit dem ruhigen und besonnen Arbeiten unserer Nachwuchskräfte", sagen Stadtjugendwart Peter Stahl und Stadtbrandinspektor Ludwig Grasser. Dieses Fazit im Feuerwehrhaus dürfte den Nachwuchskräften genauso schmecken wie die Brotzeit.