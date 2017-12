Gerhard Heindl wird neuer Landgerichtspräsident in Weiden. Er folgt damit auf Walter Leupold, der sich im Frühjahr im Alter von dann 67 Jahren in den Ruhestand verabschiedet. Ausnahme-Jurist Leupold war auf eigenen Wunsch zwei Jahre in die "Verlängerung" gegangen.

Weiden/Waldsassen. Kapitalverbrechen waren auch Schwerpunkt in der Berufskarriere von Gerhard Heindl, aktuell Direktor des Amtsgerichts Weiden. Der Waldsassener (61) war in seinen knapp 32 Berufsjahren fast ebenso lange Richter wie Staatsanwalt. Er erhob als Staatsanwalt in Hof (1986 bis 1990 und 1997 bis 2005) Anklage in einigen schlagzeilenträchtigen Fällen, unter anderem vertrat er die Staatsanwaltschaft gegen Ulvi K. im Fall Peggy. 2002 befasste sich Heindl mit einer Anzeige wegen angeblicher Massaker an Sudetendeutschen 1945 bei Teplice.Als Oberstaatsanwalt in Weiden (2010 bis 2013) führte Heindl beispielsweise die Anklage gegen den Konradshöhe-Mörder, im Fall "Gero" und dem Mord an einem Reuther Gastwirt. Alle drei Prozesse endeten mit Urteilen auf lebenslänglich. Zuletzt führte Heindl auch das Verfahren gegen Auschwitz-Wärter Johann Breyer, das 2014 in einem Antrag auf Auslieferung mündete. Heindl reiste nach Auschwitz, befragte Holocaust-Überlebende in den USA. Typisch für ihn: Er machte darum keinerlei Aufhebens, berichtete darüber erst Monate später in einem Interview. So spektakulär die jeweiligen Ermittlungen waren: Auf Schlagzeilen war Heindl nie aus. Privat beschäftigt er sich mit Vorliebe mit Lektüre zu historischen Themen.Korrekt, diszipliniert und besonnen erlebten ihn zuletzt die Mitarbeiter des Amtsgerichts Weiden, dem er seit 2013 als Direktor vorstand. Heindl leitete die Sitzungen des Schöffengerichts mit Akribie. Ob er mit der Nachfolge auf Leupold auch den Vorsitz der 1. Großen Strafkammer und Schwurgerichtskammer übernimmt, lässt er noch offen. Weitere wichtige Station in der Berufskarriere des verheirateten Familienvaters (drei erwachsene Söhne) war das Amtsgericht Tirschenreuth: 1994 bis 1997 war Heindl Richter am Amtsgericht Kemnath, von 2009 bis 2010 leitete er das Amtsgericht Tirschenreuth, ehe er als Oberstaatsanwalt zum Vertreter des Leitenden Oberstaatsanwalts Gerd Schäfer bestimmt wurde.