Das Gericht sieht sich in der Verantwortung: "Wir können der Allgemeinheit beim besten Willen nicht zumuten, dass ein völlig unbeherrschter Mann mit einer Affinität für Messer auf die Öffentlichkeit losgelassen wird." Ein 33-Jähriger, der sich selbst "irakischer Hitler" nannte, wird untergebracht.

Damit bleibt der an einer Psychose leidende Mann in der forensischen Klinik des Bezirkskrankenhauses Mainkofen (Niederbayern). "Dauerhaft untergebracht heißt ja nicht lebenslang", erklärte Chefarzt Dr. Johannes Schwerdtner. Früher galt der Paragraph 63 ("Mollath-Paragraph") unbefristet. Seit der Novellierung habe sich dies deutlich geändert. Aktuell liege die durchschnittliche Verweildauer bei drei bis vier Jahren, dann erfolge eine Entlassung auf Bewährung. Mögliche Auflage: ambulante Medikation. Ein kleiner Teil der Untergebrachten, der die Behandlung komplett ablehne, bleibe bei hoher Gefährlichkeit in der Unterbringung.Vorsitzender Richter Walter Leupold ließ noch einmal die drei Messer-Taten Revue passieren, auf deren Basis die Unterbringung angeordnet wird. Im Mai 2017 attackierte der 33-Jährige in der Gemeinschaftsunterkunft "Camp Pitman" einen Mitbewohner, der abends mit seiner Zahnbürste auf den Hof schlurfte und um Ruhe bat. Der Iraker stach mit dem aufgeklappten Dorn des Taschenmessers zu. "Landet's in der Schläfe, ist er tot", so Leupold.Leupold erinnerte auch an die "kindliche Zeugin", ein neunjähriges Mädchen, das sich zunächst geweigert hatte, den Gerichtssaal zu betreten. Leupold redete daraufhin der Kleinen in einer Verhandlungspause auf dem Gang gut zu. Am Ende wurde vor ihrer Aussage das Mobiliar im Gerichtssaal verrückt: "Wir mussten den Tisch drehen, weil sie nur reden wollte, wenn sie ihn nicht sieht." Selbst dann bekam das Kind beim Anblick des gut 30 Zentimeter langen Küchenmessers noch einen Weinkrampf, als Leupold dieses - "ich gebe zu völlig unbedarft" - aus der Asservatentasche zog. Mit diesem Messer war das Kind bedroht worden.Weil das Bezirkskrankenhaus Wöllershof keinen Behandlungsbedarf sah, ging die Raserei des 33-Jährigen in die Verlängerung. Er turnte auf einem Polizeiauto herum, beleidigte und drohte Polizisten - und ihrer ganzen Verwandtschaft - mit dem Tod. In zwei Justizvollzugsanstalten plagte er das Personal, erst in Weiden, dann in Amberg, wo man ihn am Ende in einer videoüberwachten Zelle - in Papierunterhosen und nur noch mit einer reißfesten Matratze ausgestattet - einquartierte. In diese Matratze, überzogen mit Lkw-Planen-Material, biss er "mit nicht gebremster Wut" (Leupold) hinein, bis die Fetzen flogen. Die "Rettung" war die psychiatrische Abteilung der JVA Würzburg, die ihn medikamentös ruhig stellte. Aktuell ist er mit Antipsychotika gut eingestellt, die Psychose kann aber jederzeit wieder auftreten.Der 33-Jährige war nicht glücklich über die Entscheidung, die er sich kopfschüttelnd anhörte. Leupold versuchte es mit einer Erklärung: "Sie sollen nicht in eine Krankheit zurückfallen, die Sie jetzt noch nicht erkennen." Angemerkt