"Alle Jahre wieder" gilt heuer nicht für die Adventskalender-Aktion am Alten Rathaus. Das Gerüst steht länger als geplant, die Adventsfenster bleiben geschlossen für Nikolaus und Engel. Die bringen ihre Geschenke über andere Wege.

Adventsaktion Zwar ändern sich Ort und Rahmen der Adventsaktion des Stadtmarketing-Vereins, doch die Zeiten von 1. bis 24. Dezember bleiben gleich. Von Montag bis Freitag, 16.30 Uhr, und am Wochenende um 16 Uhr besuchen Nikolaus und Engel das Alte Rathaus und bringen Geschenke für die Kinder. An Heiligabend kommen sie schon um 11 Uhr. (blu)

Dieses Jahr müssen die Weihnachtsboten ihre Pläne ändern. Grund ist die Baustelle am Alten Rathaus. Anders als anfangs angekündigt, bleibt das Gerüst noch bis Mitte 2018 stehen. Für den Weidener Adventskalender bedeutet das: Die Fenster bleiben geschlossen, Nikolaus und Engel winken nicht aus dem Rathaus. Doch eine Adventsaktion wird es trotzdem geben. "Uns ist wichtig, dass die Kinder nicht darauf verzichten müssen", sagt Andrea Schild-Janker vom Verein Stadtmarketing, der die Kalenderöffnung seit 21 Jahren organisiert. Wie immer spielt Musik, Fensterpaten sponsern Geschenke, Engel werfen Goldsterne. Die ganze Aktion findet jedoch auf der Treppe des Alten Rathauses statt, von der der Nikolaus allabendlich heruntersteigt. Der Ruf "Nikolaus, mach das Fenster auf" passt dann nicht mehr. "Da müssen wir uns einen Ersatzruf überlegen", sagt Schild-Janker. "Im Prinzip findet die Veranstaltung jedoch in gleicher Qualität statt."Auch die 48 Schüler, die das Engelamt übernehmen, hat das Team wieder aus etwa 150 Bewerbungen ausgelost. Mehrere Hundert Besucher zieht die Veranstaltung jeden Abend an. "An guten Tagen kommen locker 700 Leute", schätzt die Stadtmarketing-Leiterin. Seit September diesen Jahres weiß das Team definitiv, dass es die Veranstaltung nicht wie gewohnt gestalten kann. Seit April ist das Alte Rathaus von einem Baugerüst umschlossen. Zu Beginn hoffte Tobias Dietl vom Hochbauamt der Stadt noch, dass die Baustelle "im Optimalfall" kurz vor Beginn des Christkindlmarktes verschwindet. Der Plan hat sich nun um ein halbes Jahr nach hinten verschoben. Erst im Sommer sind die Bauarbeiten beendet, meldet Rathaus-Mitarbeiter Alois Kopp.Zwei Gründe gebe es für die Verzögerung: Erstens habe das Wetter nicht immer mitgespielt. Zweitens seien statische Mängel aus früheren Renovierungen aufgetaucht, die vorher nicht ersichtlich waren. Der neue Zeitplan: Bis Ende des Jahres soll das Dach fertig gedeckt sein. Im Frühjahr erfolgt der Fassadenanstrich. Mitte 2018 will die Stadt das Gerüst wieder abbauen. Danach gibt es zur Trockenlegung noch Aufgrabungen am Sockel bis August 2018. "Dann haben wir wieder ein schönes Altes Rathaus", stellt Kopp in Aussicht.Schausteller Hans Blum wusste noch nichts von der Änderung. "Das ist schade. Uns wurde versprochen, dass bis zum Christkindlmarkt das Gerüst weg ist." Doch die Weihnachtslaune lässt er sich nicht verderben. "Mei, das muss halt gemacht werden. Der Stadtmarketing-Verein wird sich schon wieder was Schönes ausdenken, um das aufzufangen. Ich sehe da kein Problem." (Angemerkt)