Wo ist der nächste Arzt? Gibt es in der Gegend einen Handwerker? Wie lange hat die Bäckerei ums Eck am Sonntag auf? Für diese und viele weitere Fragen zu Produkten und Dienstleistungen gibt es eine neue Informationsplattform auf Computer und Smartphone: rubriken.onetz.de.

Ärzte und Heilpraktiker, Bäcker und Fitness-Studios, Handwerker und Hofläden - das Angebot in der Oberpfalz ist groß. Doch nicht jeder Laden hat eine eigene Webseite, nicht jeder Dienstleister einen Facebook-Auftritt. Und wenn, dann sind die Informationen oft nicht aktuell. Diese Lücke schließt die Plattform rubriken.onetz.de Hier sind Geschäfte und Dienstleistungen nach Branchen und Orten beziehungsweise Landkreisen sortiert. Es gibt eigene Rubriken zu den Städten Weiden, Amberg, Regensburg und Bayreuth sowie für die Landkreise Amberg-Sulzbach, Schwandorf, Tirschenreuth und Neustadt a.d. Waldnaab. Man kann auch auf einer Landkarte schauen, welche Geschäfte in der Nähe sind. Zu jeder Firma gibt es eine Detailseite mit Informationen, wie den Öffnungszeiten, der Internet-Adresse, der Telefonnummer und auch dem Sortiment - teilweise mit Fotos.Auch Sonderaktionen, wie eine "Happy Hour" bei Bäckern, bei denen es in der halben Stunde vor Ladenschluss alles zum halben Preis gibt, werden hier veröffentlicht. Auf dem Smartphone können Sie sich über die Markierung des Ladens auf einer Karte auch direkt dorthin lotsen lassen.Für Geschäftsleute ist rubriken.onetz.de aus mehreren Gründen interessant. Zum einen können sie hier alle wichtigen Informationen über ihr Geschäft präsentieren, ohne sich mit Technik befassen zu müssen. Das erledigen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Oberpfalz Medien. Zum anderen erreichen sie über diese Seite und das Onetz vor allem Menschen aus der Region - also genau die Menschen, für die ihre Produkte und Dienstleistungen wertvolle Informationen sind.Die ersten drei Monate Präsenz auf rubriken.onetz.de sind für Geschäftsleute kostenlos. Danach kostet diese Standard-Anzeige nur zehn Euro pro Monat. Weitere Informationen finden Sie auf der Seite selbst. Sie können sich aber auch einfach unter der Telefonnummer 0961/85-748 informieren. Die E-Mail- Adresse lautet: